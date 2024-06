Mercato, l’OM désigne les deux joueurs à vendre en priorité cet été

L’Olympique de Marseille est prêt à libérer des joueurs cet été. Deux sont désignés comme des priorités à vendre pour renflouer les caisses.

Comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille sera encore actif au cours du marché des transferts qui ouvre ses portes dès ce lundi 10 juin en France. Mais pour faire venir des joueurs, le club a besoin de vendre afin de renflouer ses caisses.

L’OM veut retrouver l’Europe le plus vite

La saison 2023-2024 est déjà à oublier à Marseille. Avec le départ de Marcelino, le limogeage de Gennaro Gattuso au départ à la retraite de Jean-Louis Gasset en passant par la réunion houleuse de septembre, la campagne aura été mouvementée dans le club du Sud de la France. La saison a été un échec sur le plan sportif pour les Phocéens, qui ont fini à la huitième place de Ligue 1.

En effet, l’Olympique de Marseille ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine. Alors, le club devra recruter cet été dans le but de retrouver l’Europe à l’issue de la saison prochaine. Ceci en faisant un bon parcours en compétitions nationales.

Deux joueurs à vendre en priorité

Mais pour pouvoir recruter des joueurs afin d’accomplir la mission lors de la prochaine campagne sportive, l’OM est obligé de se débarrasser de certains gros salaires de l’effectif. En dehors de Vitinha que Marseille est prêt à vendre si le Genoa veut l’acheter, le club phocéen a deux joueurs sur sa liste qu’il est déterminer à libérer dès cet été.

A en croire les informations rapportées par La Provence, ce samedi, les dirigeants de l’Olympique de Marseille privilégient les départs de ses joueurs en échec avec leurs salaires "niveau Ligue des champions". Alors, deux joueurs sont indexés. Il s’agit en effet de Geoffrey Kondogbia et d'Ismaïla Sarr. Alors qu’il touche une somme astronomique de 450 000 euros par mois, le Centrafricain a été décevant pour sa première saison à l’OM.

Geoffrey Kondogbia n’a inscrit qu’un but et délivré une passe décisive en 41 matchs joués. De son côté, l’ailier droit sénégalais a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues avec 5 buts et 6 passes décisives.