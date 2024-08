Mercato, l’OM connait le prix de Geronimo Rulli

L’OM connait désormais le prix à payer pour s’attacher les services de Geronimo Rulli, cet été.

L’Olympique de Marseille continue d’avancer ses pions sur le marché des transferts. Après avoir réussi à boucler plusieurs dossiers séduisants, le club provençal ne compte pas s’arrêter là et attend d’autres recrues, cet été. L’une des priorités de l’OM pour ce mercato estival, est la recherche d’un nouveau gardien pour succéder à Pau Lopez. Après plusieurs semaines de galère, la direction phocéenne a enfin trouvé la bonne pioche en la personne de Geronimo Rulli dont le prix est déjà connu.

Geronimo Rulli pour remplacer Pau Lopez à l’OM ?

Pau Lopez n’est plus en odeur de sainteté dans la cité phocéenne. S’il a ouvert la porte à un départ en fin de saison dernière, le gardien espagnol n’entre pas non plus dans les plans de Roberto De Zerbi. L’ancien gardien de l’AS Roma aurait même pu retourner en Serie A depuis après avoir conclu un accord avec Côme. Mais la lenteur de l’OM à lui trouver un remplaçant et, par conséquent, le libérer, a entrainé l’annulation du transfert.

Pourtant, ce ne sont pas les cibles qui ont manqué au club phocéen pour le poste de gardien de but. L’Olympique de Marseille a en effet, sondé ces dernières semaines, des portiers comme Brice Samba, Illan Meslier, Alvaro Velles et Filip Jorgensen, sans succès. Face à ce casse-tête, la direction marseillaise a activé, ces dernières heures, la piste Geronimo Rulli.

Le prix de Rulli fixé, l’OM passe à l’attaque

Lundi, on apprenait que l’Olympique de Marseille avait entamé les discussions avec l’Ajax Amsterdam pour Geronimo Rulli. Ce mardi, la Tribune OM confirme la nouvelle et apporte plus de précisions. Selon le compte X, le club de la cité phocéenne aurait soumis une offre de 5 millions d’euros, hors bonus, à son homologue néerlandais pour le gardien argentin. De son côté, l’Ajax Amsterdam demanderait 8 millions d’euros pour libérer Geronimo Rulli.

Par ailleurs, si les deux écuries ne se sont pas encore entendues, le champion du monde 2022, lui, aurait déjà donné son accord à l’OM à en croire la Tribune OM. Par ailleurs, l’Olympique de Marseille surveille ses arrières dans ce dossier et étudierait en coulisses, le cas de Mory Diaw pour qui Clermont demande 5 millions d’euros, comme plan B.