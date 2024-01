Mercato : L’OM a pris sa décision pour Luis Henrique

Revenu dans l’effectif phocéen après son prêt d’une saison et demie avec Botafogo au Brésil, Luis Henrique est désormais fixé sur son avenir.

Après avoir réussi son prêt du côté de Botafogo, Luis Henrique est revenu cet hiver dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. L’attaquant brésilien de 22 ans, qui ne faisait plus partie des plans de la formation phocéenne, vient de savoir s’il restera ou pas dans le club du Sud de la France.

Henrique poussé vers la sortie

Luis Henrique devrait quitter le club du Sud de la France juste après son arrivée. Le retour de prêt du Brésilien ne devrait pas durer. A en croire les informations de La Provence, il y a quelques semaines, plusieurs offres seraient déjà sur la table pour l’ailier gauche. Le joueur de 22 ans souhaiterait d’ailleurs poursuivre sa carrière dans son pays natal. Il pourrait rester à Botafogo.

« Nous n’avons pas d’argent », avait confié le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, à L’Equipe. Le dirigeant espagnol fait savoir en effet que le club ne pourrait pas recruter s’il ne vend pas. Alors, les négociations avec l'Atlético Mineiro étaient d'ailleurs particulièrement avancées ces derniers jours et un accord était proche d'être trouvé entre les deux formations.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

L’OM change d’avis pour Henrique

Lundi, lors de la présentation de Quentin Merlin, qui a nouvellement signé en faveur de l’OM, le président Pablo Longoria a visiblement changé sa veste contre le Brésilien. « Il a fait un très bon match contre Monaco. Sa situation est particulière. On croit en son avenir. C’est dur de s’imposer à l’OM. Il n’a jamais trouvé de la continuité ici. La saison passée lui a fait du bien au Brésil. Après le match, on a ouvert une période de réflexion. Si le joueur est d’accord, les portes de l’Olympique de Marseille sont toujours ouvertes pour lui. On n’est sûrs qu’il quitte le club. On aura une conversation avec lui. On respectera aussi son projet de vie », avait-il notamment confié.

Vitor Silva/Botafogo

Si l’OM était sur le point d’écouter l’offre de Botafogo (6 millions d’euros), le club phocéen ne veut plus vendre son joueur. Selon Foot Mercato, Marseille a repoussé plusieurs offres fermes pour son joueur et s’est mis d’accord avec son entourage pour poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne.