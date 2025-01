Un départ semble inévitable pour l’un des joueurs indésirables de l’OL, qui est en discussions avancées avec un club étranger.

Alors que Jeffinho a récemment quitté l’Olympique Lyonnais pour un transfert définitif à Botafogo pour 5,3 millions d’euros, un autre joueur brésilien prêté par l’OL suit le même chemin de sortie. Adryelson, défenseur central de 26 ans, pourrait rapidement trouver un nouvel environnement.

Un accord en vue pour Adryelson

D'après les informations récentes de Foot Mercato, le club turc de Trabzonspor a exprimé un intérêt marqué pour le joueur et s'est positionné comme un prétendant sérieux. Les négociations entre Trabzonspor et l'OL ont connu une forte accélération ces dernières heures. Selon le média sportif, les discussions portent sur un prêt assorti d'une option d'achat, et un accord entre les deux clubs semble imminent. Reste cependant un obstacle crucial : obtenir l’aval d’Adryelson pour ce départ.

Trabzonspor espère convaincre le joueur grâce à l’opportunité d'un temps de jeu régulier, qui fait actuellement défaut à Lyon. Un changement de club pourrait également être bénéfique pour le Brésilien, en quête de stabilité et d'une relance de sa carrière. Si l'accord se concrétise, cela libérerait une place dans l’effectif lyonnais, allégeant également la masse salariale du club rhodanien.