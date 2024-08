Mercato, l’OL tient le remplaçant d’Ernest Nuamah

C. Forbs

Les heures sont comptées pour Ernest Nuamah à l’Olympique Lyonnais. Le remplaçant du Ghanéen serait déjà trouvé.

Venu l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de RWD Molenbeek, Ernest Nuamah Appiah a été définitivement acheté par l’Olympique Lyonnais cet été. Mais l’ailier droit ghanéen ne restera pas dans le Rhône cette saison. Obligé de vendre pour atteindre les 100 millions d’euros promis à la DNCG, l’OL a jugé bon de vendre le joueur des Black Stars.

Nuamah proche de la Premier League

Alors que l’Olympique Lyonnais a promis à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) qu’il allait vendre pour 100 millions d’euros cet été, les Gones sont loin de tenir leur promesse face au gendarme du cuir rond français. Skelly Alvero a été vendu au Werder Brême pour un peu moins de 5 millions d’euros et Jake O’Brien a été cédé à Everton pour 20 millions d’euros. Alors, le club devrait vendre le plus possible pour éviter une sanction.

Si Orel Mangala devrait être vendu en Premier League cet été après seulement six mois au Groupama Stadium, Ernest Nuamah est aussi sur le marché pour permettre aux Gones de renflouer leurs caisses. En effet, l’ailier droit des Black Stars du Ghana est associé à plusieurs clubs anglais à quelques heures de la fin du mercato.

Lyon fait une offre à Forbs pour remplacer Nuamah

A l’instar de Jake O’Brien, le Ghanéen pourrait aussi débarquer à Everton dans les prochaines heures, puisque les Toffees seraient intéressés par le profil du joueur de 20 ans. Ce n’est pas la seule écurie de Premier League, qui est intéressée, car Fulham et Nottingham Forest auraient également approché le natif de Kumasi. Un transfert est attendu avant la fin du mercato ce vendredi.

Mais en attendant que le dossier connaisse un dénouement, les Gones ont déjà ciblé un autre ailier pour remplacer Nuamah, qui était associé à un départ vers l'AS Roma en Serie A. A en croire les informations de L’Equipe, l’OL aurait fait une offre au jeune ailier international Espoirs portugais, qui évolue à l'Ajax Amsterdam, Carlos Forbs. Ailier gauche, le jeune portugais se sent bien à l’aise également dans le couloir droit où évolue Ernest Nuamah. Il est la priorité des Gones pour remplacer le Ghanéen. Le montant de l’opération n’a pas fuité pour le moment.