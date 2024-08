OL, une recrue hivernale déjà exfiltrée ?

Arrivé l’hiver dernier, un joueur pourrait déjà quitter l’OL cet été.

L’Olympique Lyonnais continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Mais à trois jours de la fin du mercato, le club rhodanien est plus actif dans le sens des départs. L’OL doit, en effet, compenser les nombreuses dépenses cet été et tous les joueurs peuvent être sacrifiés pour cela. C’est le cas notamment d’une recrue hivernale qui pourrait être débarquée de Lyon dans les prochains jours.

L’OL dans l’urgence de vendre

A l’instar de la campagne précédente, l’OL rate encore son début de saison avec deux défaites en deux journées. Des résultats annonciateurs d’une éventuelle crise dans le Rhône dans les prochaines journées. Cependant, les problèmes de Lyon pourraient s’aggraver après la fin du mercato si le club n’arrive pas à compenser les dépenses effectuées, cet été.

L’Olympique Lyonnais a, en effet, sorti le chéquier pour les recrutements d’Abner Vinicius, Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze, Rémy Descamps et plus récemment, Tanner Tessmann dont l’arrivée a été officialisé, ce mardi. Mais, l’OL, déjà dans le collimateur de la DNCG, a promis 100 millions d’euros de vente au gendarme financier du football français. Les départs ne suivant pas, Lyon pourrait se débarrasser d’une recrue hivernale pour se rapprocher du but.

Orel Mangala intéresse Everton, gros chèque en vue pour l’OL

En plus des renforts enregistrés, l’Olympique Lyonnais a levé les options d’achat de plusieurs joueurs cet été. Il s’agit entre autres des éléments comme Said Benrahma, Ernest Nuamah, Mama Baldé, Duje Caleta-Car ou encore Orel Mangala. Ce dernier, justement, pourrait ne plus rejouer sous les couleurs de l’OL, plus de six mois après son arrivée. Recruté l’hiver dernier sous la forme d’un prêt payant à hauteur de 11,7 millions d’euros avec option d’achat, Orel Mangala a été enrôlé définitivement cet été pour 23,4 millions d’euros. Cependant, le milieu de terrain belge serait sur les tablettes d’Everton cet été selon les informations de RMC Sport.

Les Toffees auraient coché le nom de l’ancien joueur de Nottingham Forest dans leur shortlist pour le mercato estival. Ainsi, le club anglais devra débourser environ 35, 3 millions d’euros afin d’exfiltrer Orel Mangala de Lyon. Un transfert qui pourrait profiter à l’OL, pressé par le temps alors que des joueurs comme Rayan Cherki ou Dejan Lovren n’ont toujours pas trouvé une porte de sortie. En outre, la transaction pourrait même être facilitée par John Textor, en discussions pour racheter des actions à Everton.