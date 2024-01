Mercato : L’OL se sépare d’une recrue (flop) estivale

Moins performante depuis son arrivée l’été dernier, cette recrue va faire ses valises et quitter l’Olympique Lyonnais.

Après une première partie de saison mitigée, l’Olympique Lyonnais veut renforcer son équipe afin de tenir tête aux adversaires pour le reste de la saison sportive en cours. Pour ce faire, certains joueurs devraient quitter le club afin de faire de la place aux nouveaux, qui sont censés venir relever l’équipe rhodanienne.

L’OL fait le dégraissage

Autorisé par la DNCG à effectuer des recrutements avec une enveloppe financière de 50 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais a réussi à s’offrir quelques joueurs cet hiver. On peut noter les arrivées de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic, qui a récemment signé officiellement en provenance du Stade Rennais.

Ce lundi, le président des Gones, John Textor, a annoncé que le club rhodanien attend d’officialiser d’autres joueurs avant la fin du mercato. « …De nouvelles arrivées ? Un défenseur… et peut-être un autre milieu de terrain », avait déclaré l’homme d’affaires américain à L’Equipe.

Skelly Alvero prêté ?

Pour que d’autres joueurs signent au club avant la fin du mercato prévu pour ce jeudi soir, il va falloir faire le ménage et montrer la porte de sortie à certains joueurs. Parmi eux, Sinaly Diomandé et Skelly Alvero. Si Jeffinho (Botafogo), Tino Kadewere (Nantes) et Mamadou Sarr (Molenbeek) sont envoyés en prêt cet hiver, c’est au tour de Skelly Alvero de suivre ces derniers.

A en croire les informations de L’Equipe, le jeune milieu de terrain lyonnais qui a rejoint le club rhodanien l’été dernier en provenance de Sochaux, va signer en Allemagne. Le joueur de 21 ans sera être prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de saison au Werder Brême. Le club allemand paie une petite indemnité et dispose d'une option d'achat comprise entre 4 et 5 millions d'euros.

Cette saison, le natif de Stains a joué 8 rencontres de Ligue 1 pour une réalisation avec l’Olympique Lyonnais. Il a également disputé une rencontre avec la réserve de la formation rhodanienne. En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Pierre Sage, le milieu central ira faire ses preuves en Allemagne.