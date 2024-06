Mercato, l’OL officialise sa première recrue estivale

L’Olympique Lyonnais a officialisé, ce mercredi, la signature de sa première recrue estivale.

Le mercato estival n’a pas encore commencé que l’Olympique Lyonnais a officialisé son premier renfort du marché. Le club rhodanien se renforce en attendant la nouvelle saison où il fera ses preuves une nouvelle fois en Coupe d’Europe, notamment en Ligue Europa.

L’OL, la surprise de la Ligue 1 2023-2024

C’est l’une des meilleures saisons de l’histoire de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Plus personne n’y croyait. Auteur d’un début de saison chaotique avec des résultats incohérents en passant par les limogeages de Laurent Blanc et de Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais a fini par se stabiliser en Ligue 1 depuis que Pierre Sage a pris l’équipe en main.

Getty

Alors qu’il a occupé la dernière place du championnat pendant plusieurs journées, l’OL a fini la saison en beauté et ce avec une place en Europe. Hôte de Strasbourg pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, les Gones ont battu les Nordistes en s’imposant 2-1. Grâce à cette victoire, Alexandre Lacazette et ses partenaires ont terminé la saison à la sixième place et ainsi composté leur billet pour la phase de groupe de Ligue Europa la saison prochaine.

Enzo Molebe signe pro avec l’OL

Pour donc faire un parcours exemplaire en Coupe d’Europe, le club rhodanien a besoin des atouts pour la nouvelle saison qui s’annonce. Si les dirigeants ont déjà bouclé l’arrivée du défenseur brésilien du Real Betis, Abner Vinícius da Silva Santos, l’OL veut s’appuyer vient de faire signer à son jeune avant-centre Enzo Anthony Honoré Molebe, son premier contrat professionnel. L’annonce officielle a été faite, ce mercredi.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la signature du premier contrat professionnel d’Enzo Molebe pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2027, confirmant ainsi sa stratégie de préparer l’avenir entouré des jeunes talents prometteurs issus de son Academy », a indiqué l’OL dans son communiqué officiel.

Considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération, le joueur se dit heureux d’avoir fait son entrée dans la vie professionnelle. « Le jour où on m'a annoncé que je venais à l'OL, j'étais excité à l'idée de rejoindre ce club que j'aimais tant. Maintenant je suis très fier de signer ce premier contrat professionnel ici. Cela représente beaucoup pour moi et je suis impatient de pouvoir faire mes premiers pas au Groupama Stadium », se réjouit Enzo Molebe.