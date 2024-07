Mercato, l’OL met cinq joueurs à la porte

L’Olympique Lyonnais active l’opération "dégraissage" de son effectif avant le début de la nouvelle saison.

En attendant le début de la nouvelle saison qui s’annonce, l’Olympique Lyonnais a commencé à renforcer son équipe. Si le club a levé l’option d’achat de certains joueurs en prêt et aussi recruté d’autres, le club de la Cité des Gaules envisage par ailleurs de se débarrasser de certains noms bien connus du vestiaire. Cinq footballeurs ont été placés sur la liste des indésirables et écartés.

L’OL a bien lancé sa saison

Après une saison surprenante où l’Olympique Lyonnais a fini avec une place en Europe après avoir occupé la dernière place de Ligue 1 pendant plusieurs journées, le club rhodanien a déjà repris les entraînements pour la prochaine campagne sportive. Ce samedi soir, les Gones ont disputé leur premier match amical face à Chassieu-Décines, club de National 3, pour leur stage de préparation.

Pour ce premier match amical de la présaison, l’Olympique Lyonnais a dicté sa loi aux pensionnaires de National 3. Orphelin de Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, tous deux en stage de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris avec la France, et aussi Orel Mangala, revenu en dernier après sa participation à l’Euro avec la Belgique, l’OL a fait le boulot en s’imposant sur le score de 7-0. Les buteurs sont entre autres Lepenant (11e, 44e), Gift Orban (14e), Romain Perret (60e), Mama Baldé (67e) et Enzo Molebe (82e, 88e).

Cinq joueurs poussés vers la sortie

Si l’OL n’a pas assez de moyens pour recruter, la vente d’OL Reign FC permettrait aux Gones de faire signer certains joueurs. Mais le club a jugé bon de lever l’option d’achat de Saïd Benrahma et Ernest Nuamah puis recruté Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest, ce dernier a signé jusqu’en 2028. Pour faire place à d’autres recrues, Lyon a placé certains joueurs dans le loft. Ceux-ci vont être libérés cet été.

Selon les informations de L’Equipe, le coach de l'OL Pierre Sage, en accord avec son directeur sportif David Friio, ne compte plus sur Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Amin Sarr, Paul Akouokou et le jeune Florent Sanchez. Après la victoire contre Chassieu-Décines, le coach lyonnais a confirmé son envie de "dégraisser" son effectif avant de recruter d’autres. Ces joueurs ne partiront pas avec le reste du groupe lundi.