Mercato : Après Benrahma, l'OL réalise un autre gros coup

Après Said Benrahma, l’OL vient de réaliser un autre gros coup sur le mercato.

Le mercato estival continue de battre son plein en France depuis son ouverture officielle, le 10 juin dernier. Alors que tous les regards sont rivés sur l’Euro 2024 en Allemagne, les clubs français, quant à eux, font petitement leurs emplettes sur le marché des transferts. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais qui prépare sereinement son équipe pour la saison à venir. Après s’être offert définitivement Said Benrahma, l’OL vient de réaliser un nouveau gros coup, ce dimanche.

L’OL s’active sur le marché des transferts

L’Olympique Lyonnais aura plus de matchs à jouer la saison prochaine. Contrairement à celle écoulée, le club rhodanien va disputer la Ligue Europa après avoir terminé à une sixième place inespérée. Ainsi, l’OL est contraint de recruter cet été afin d’être performant sur tous les tableaux (Ligue 1, C3, Coupe de France). Cependant, l’OL ne dispose pas d’assez de moyens pour réaliser des folies sur le marché des transferts, cet été. Mais le club, après avoir cédé OL Reign, et avec le moratoire de la DNCG, peut se permettre de signer définitivement des joueurs en prêt à l’image de Said Benrahma.

Après Benrahma, l’OL boucle l’arrivée de Thiago Almada

Arrivé cet hiver en provenance de West Ham sous la forme d’un prêt, l’international algérien est désormais un joueur de l’Olympique Lyonnais. Le club de la cité des Gaules a levé l’option d’achat estimé à environ 15 millions d’euros comprise dans le contrat de Said Benrahma, ce dimanche. Et l’OL ne compte pas s’arrêter là puisque Thiago Almada devrait rejoindre le Rhône bientôt.

Selon L’Equipe, le club de la cité de Gaule a conclu un accord avec Atlanta United pour le milieu de terrain argentin. Les émoluments du transfert tourneraient autour de 19,6 millions d'euros assortis d’un bonus pouvant aller jusqu'à 3,7 millions d'euros. Toutefois, Thiago Almada, qui aurait accepté un contrat de cinq ans, ne rejoindrait pas Lyon cet été. Le joueur de 23 ans devrait plutôt rejoindre Botafogo, autre club appartenant au président rhodanien, John Textor, avant de débarquer dans le Rhône, l’hiver prochain.