Mercato : L’OL intéressé par un flop de la Premier League

L’OL s’intéresse à un joueur en difficulté en Premier League en vue du mercato hivernal.

L’Olympique Lyonnais s’active sur le marché des transferts cet hiver. Le club rhodanien compte se renforcer afin d’éviter de revivre le cauchemar de la première partie de saison. A cet effet, les Gones ont coché le nom de plusieurs potentielles recrues dont un flop de la Premier League.

L’OL doit recruter en urgence

L’OL a vécu une première partie de saison cauchemardesque. Longtemps cantonné à la dernière place de Ligue 1, il aura fallu l’éviction de Fabio Grosso et l’arrivée ensuite de Pierre Sage pour que le club retrouve des couleurs. Avec un nouveau visage et un contenu on ne peut plus attrayant, les Gones ont réussi à terminer la phase aller à une miraculeuse 15e place. Mais avant cela, la première bonne nouvelle de l’OL était la validation de son nouveau budget et l’assouplissement de l’encadrement des salaires et des transferts par la DNCG. Une décision qui offre enfin à l’OL, la possibilité de recruter sur le marché des transferts. Dans la foulée, le propriétaire du club, John Textor, a décaissé une somme de 50 millions d’euros pour le mercato. Et les responsables de recrutement de l’OL comptent bien utiliser cette somme à bon escient.

Arnaut Danjuma dans le viseur de l’OL

L’OL n’a pas attendu longtemps avant de commencer à s’activer sur le mercato. Le club a coché le nom de six joueurs pouvant renforcer les rangs lyonnais dans les prochains jours. D’ailleurs, le gardien brésilien, Lucas Perri et le défenseur Adryelson devraient rejoindre la France dans les prochaines 48 heures en provenance de Botafogo à en croire les informations du média local Globo. Dans le même temps, l’Olympique Lyonnais s’intéresserait à Arnaut Danjuma d’après Foot Mercato. Après un prêt infructueux à Tottenham la saison écoulée (12 matchs, 2 buts), l’international néerlandais a rejoint Everton cette saison, toujours sous forme de prêt. Avec les Toffees, Danjuma n’a été décisif qu’à deux reprises (2 buts) en 15 rencontres. Séduit quand même par son profil, l’OL envisagerait aussi un prêt du joueur qui appartient toujours à Villareal, mais avec une option d’achat inférieure à 15 millions d’euros.