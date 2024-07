Mercato, l’OL confirme un accord avec une cible très prisée

La rumeur est confirmée par l’Olympique Lyonnais lui-même. Cette pépite très convoitée va signer au club rhodanien.

Continuer à émerveiller non seulement en compétitions nationales mais aussi en Coupe d’Europe. Tel est le but de l’Olympique Lyonnais pour la saison sportive à venir. Pour ce faire, le club rhodanien ne lésine pas sur les moyens pour s’attacher les services des joueurs capables de l’aider à atteindre ses objectifs.

Deux joueurs déjà officialisés

Contrairement à la saison écoulée, le club de la cité des Gaules aura une campagne beaucoup plus costaude lors de l’exercice 2024-2025. Puisqu’en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France, Lyon sera également présent en Ligue Europa pour laquelle il s’est qualifié à l’issue d’une saison complètement folle après avoir occupé la dernière place du championnat de France pendant plusieurs journées.

Getty

Dans cet ordre d’idée, l’OL a fait confiance à ses joueurs qui ont tout donné pour réaliser une telle saison incroyable. Sans trop gamberger, les Gones ont déjà levé l’option d’achat de deux joueurs qu’ils ont prêtés au cours du dernier mercato hivernal. Saïd Benrahma a été officialisé dimanche par l’OL. Deux jours après, notamment ce mardi, le club rhodanien annonce la même nouvelle concernant Orel Mangala, qui était également venu l’hiver dernier. Ce dernier a signé jusqu’en 2028 avec Lyon. Quant à l’Algérien, il a signé jusqu’en 2027.

Textor confirme pour Thiago Almada

Comme évoqué par nos soins, dimanche, Thiago Almada va rejoindre le Rhône prochainement. Le milieu offensif de l’Atlanta United est d’accord pour signer en faveur des Gones en dépit des approches de géants clubs européens. Ce mardi, le président de l’OL, John Textor, et le milieu offensif argentin étaient ensemble dans l'une des propriétés de l'Américain sur une île privée. Le propriétaire du groupe "Eagle" a confirmé sur le live de "Visão Botafoguense" l'arrivée de l’Argentin, qui passera par Botafogo avant d’arriver à Lyon en janvier 2025.

Getty Images

« Compte tenu du moment de la saison et de la Libertadores, il voulait aller jouer à Botafogo et nous aider à gagner des titres avant d'aller en Europe (…) Nous l'avons convaincu qu'il pouvait venir chez 'Eagle' et que nous l'emmènerions en Europe. Son contrat prévoit un départ en France en janvier (…) De grands clubs d’Espagne et d’ailleurs le voulaient. Nous l’avons intercepté et convaincu », a déclaré Textor.

Le transfert du joueur de 23 ans devrait atteindre les 22,5 millions d'euros, et Almada devrait signer un contrat de 5 ans.