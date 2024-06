Mercato, l'OL a trouvé le remplaçant de Cherki

L’OL a déjà une piste pour pallier un éventuel départ de Rayan Cherki, cet été.

Le mercato estival est ouvert en France depuis le 10 juin dernier. Les clubs français, à l’image de l’Olympique Lyonnais s’activent depuis pour se renforcer en vue de la saison prochaine. L’OL, justement, va également connaitre un été agité avec les probables départs d’Alexandre Lacazette ou encore de Rayan Cherki. Le club du Rhône a même déjà trouvé le remplaçant de ce dernier.

L’OL va perdre des joueurs cet été

Après une fin de saison miraculeuse avec notamment une qualification en Ligue Europa, l’OL a désormais le regard tourné sur le mercato. Consciente de l’énorme impact de ses recrues hivernales, la direction lyonnaise, qui a déboursé environ 65 millions d’euros cet hiver, compte recruter à nouveau, cet été.

Mais pour cela, l’OL va devoir réduire une bonne partie de sa masse salariale. Cependant, ce sont les meilleurs éléments du club qui pourraient faire leurs valises. C’est le cas d’Alexandre Lacazette, pisté par l’Arabie Saoudite, dont l’avenir est toujours en suspens. Outre le capitaine des Gones, le défenseur irlandais, Jake O’Brien, est courtisé par des grands clubs européens.

Jesper Lindstrom pour remplacer Cherki à l’OL ?

Par ailleurs, le départ qui se précise de plus en plus, est celui de Rayan Cherki. L’international espoirs, rappelé il y a quelques jours par Thierry Henry pour les JO, est notamment sur les tablettes du PSG. Et l’OL a déjà anticipé son départ en jetant son dévolu sur son éventuel remplaçant. Selon les informations de Foot Mercato, le club de la cité des Gaules serait intéressé par Jesper Lindstrom.

En manque de temps de jeu à Naples, le milieu offensif danois de 24 ans pourrait avoir des envies d’ailleurs cet été. Le média indique d’ailleurs que l’OL aurait déjà entamé les négociations avec le club Italien pour un prêt avec option d’achat. Naples souhaiterait en effet, insérer une clause de 20 millions d’euros dans le dossier Jesper Lindstrom.