Mercato : L’étonnante annonce de Griezmann sur son avenir

Antoine Griezmann vient de faire une annonce fracassante sur son avenir à l’Atlético de Madrid.

En vacances de fêtes de fin d’année, Antoine Griezmann fait une annonce sur son avenir. L’attaquant français ferme la porte à tous les prétendants, qui pensent lui faire des propositions. Occasion pour le champion du monde de donner une idée sur son après-Atlético.

Griezmann veut finir à l’Atlético de Madrid

En vent de poupe avec l’Atlético de Madrid en cette première partie de la saison (16 buts, 24 matchs, toutes compétitions confondues), Antoine Griezmann veut continuer sur la même lancée avec son club espagnol. Dans une interview accordée à AS, le champion du monde 2018 fait savoir qu’il n’a aucune intention de quitter l’Atlético Madrid. S’il arrivait qu’il quitte le club de la Liga, le joueur de 32 ans sait où jouer.

« Oui, c'est ce que j'ai dit. Je sais que le club est favorable à pouvoir faire un effort et on en parlera. Au-delà de l'Europe, ce que j'aimerais plus tard, c'est la MLS (ligue américaine, Ndlr), je l'ai toujours reconnu. Mais l'Atlético sera presque à cent pour cent mon dernier club en Europe. C'est là que je veux être, là où je me vois le plus heureux et me voici chez moi », a déclaré le protégé de Didier Deschamps en Equipe de France.

L’attaquant de 32 ans ne veut plus jouer pour un autre club européen à part les Colchoneros avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026. « L'Atlético sera presque à cent pour cent mon dernier club en Europe », a souhaité Antoine Griezmann.

Griezmann ne s’inquiète pas pour l’Inter Milan en LDC

Après le tirage au sort de Ligue des champions, le 02 décembre dernier, l’Atlético de Madrid avait été tiré contre le dernier finaliste de la compétition, l’Inter Milan, pour les huitièmes de finale. Profitant de son entretien avec AS, Griezmann évoque ses objectifs de la saison avec l’Atlético. Il évoque également l’adversaire en Ligue des champions.

« Essayer de gagner des titres avec ce club. Faire tout ce qui est possible. Nous affrontons l'Inter en huitièmes de finale de la Ligue des champions, c'est un adversaire difficile, mais ils nous ressemblent. Et en Liga, nous voulons être le plus proches possible jusqu'au bout, car jusqu'au bout tout peut arriver », a laissé entendre le finaliste de la dernière Coupe du monde.