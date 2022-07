Mercato : Juventus, Bayern, Van Gaal... Matthijs De Ligt justifie son choix de signer en Bavière

Le défenseur néerlandais révèle pourquoi il voulait jouer à tout prix au Bayern Munich et ce qui l'a motivé à faire ce choix.

Après Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch et Sadio Mané, le Bayern Munich a frappé un nouveau grand coup sur le marché des transferts en signant le roc néerlandais, Matthijs De Ligt. Le joueur de 22 ans vient renforcer un effectif très fort où se mêle des jeunes joueurs et des joueurs plus expérimentés. Avant d'être officiellement présenté devant la presse, Matthijs De Ligt a accordé un entretien à Bild dans lequel il s'est grandement confié sur ses motivations l'ayant poussé à signer au Bayern Munich.

"J'ai toujours eu des liens avec le Bayern"

"J'ai toujours suivi de près le Bayern Munich car c'est un club intéressant et performant. D'anciens joueurs néerlandais du Bayern comme Arjen Robben et Mark van Bommel m'ont toujours fait l'éloge de ce club. Tout le monde m'a assuré à quel point le Bayern est un club incroyable. De plus, je me sens toujours connecté à la mentalité allemande : travailler dur, être discipliné et avoir la bonne mentalité. J'ai senti qu'entre le Bayern et moi, ça irait très bien", a indiqué Matthijs De Ligt.

Le défenseur néerlandais a avoué que sa volonté de rejoindre le Bayern et les contacts avec le club allemand ne datent pas de cette année : "Il y a trois ans, il y avait en fait beaucoup de discussions, également avec d'autres clubs. J'ai fini par aller à la Juventus et je suis reconnaissant d'avoir franchi cette étape à ce stade. Mais depuis un certain temps, il y a eu des conversations répétées entre Mino Raiola (son agent décédé en avril) et Hasan Salihamidžić, qui n'arrêtait pas de me poser des questions. La relation entre le Bayern et moi a toujours existé".

Van Gaal lui a conseillé le Bayern

"J'ai été très impressionné que toute la direction du Bayern m'ait donné le sentiment dès le début que le club me voulait vraiment. C'était un match parfait. Julian Nagelsmann est aussi un entraîneur qui a prouvé qu'il savait bien faire évoluer les jeunes joueurs. Et je me vois toujours comme un jeune joueur qui veut s'améliorer. Le football vient en premier dans ma décision. J'ai aussi vu la ville pendant mon court séjour à Munich et ça me donne la certitude que je me sentirai aussi très à l'aise en dehors du terrain ici", a ajouté l'ancien joueur de la Juventus.

Louis Van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas et ancien entraîneur du Bayern, a eu une influence sur son choix : "J'ai discuté de mon avenir avec Louis van Gaal cet été. Bien sûr, je lui ai posé des questions sur le Bayern. Il n'a eu que de bons mots sur ce club, a loué la philosophie et m'a dit : "si tu vas au Bayern, tu vas adorer"». C'est vrai que le style de la Juve est plus défensif. Mais le style de jeu offensif du Bayern me convient parfaitement et a en fait été la raison principale de ma décision de rejoindre Munich. Le Bayern joue un football techniquement orienté vers l'avant avec un pressing extrême. Cela correspond à mes atouts et à ma vision du jeu".

Matthijs De Ligt ne sera pas dépaysé à Munich et rejoint une colonie d'anciens joueurs de l'Ajax qui s'est enrichie cet été : "J'ai joué avec Mazraoui à l'Ajax, et Gravenberch s'est entraîné avec nous en tant que jeune joueur. Gravenberch et moi nous sommes aussi revus avec l'équipe nationale. C'est vraiment sympa d'aller dans un nouveau club et de déjà connaître quelques joueurs. C'est un autre gros plus. J'ai hâte de connaître les autres joueurs du Bayern".