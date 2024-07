Le PSG a de la concurrence dans le dossier Julian Alvarez

Julian Alvarez aurait demandé à Manchester City de le laisser quitter le club cet été.

Alvarez est actuellement en mission olympique après avoir remporté la Copa América avec l'Argentine.

L'attaquant devrait prendre ses vacances d'été dès le début du mois d'août et pourrait être absent du club champion de Premier League jusqu'en septembre.

Bien qu'il ait inscrit 19 buts toutes compétitions confondues avec City la saison dernière, un record personnel à Manchester, il n'est toujours pas fixé sur son rôle de titulaire.

L'ancien joueur de River Plate a été associé à un transfert à l'Atlético de Madrid, mais aucun intérêt n'a été formalisé.

Selon The Athletic, Alvarez veut relever un nouveau défi et sa famille souhaite également vivre dans un climat plus chaud.

City devrait demander environ 65 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans, ce qui est actuellement hors de portée de l'Atlético de Madrid, mais pas du PSG..

Si les Rojiblancos parviennent à vendre Joao Felix dans les semaines à venir, la situation s'améliorera, mais ils continueront d'exiger un prix réduit.