Lors du mercato, Marc Guéhi continue de faire sensation à travers toute l'Europe. Alors que les clubs s'intéressent à ses talents, les parieurs cherchent les meilleures plateformes pour parier sur ses prochaines étapes. Découvrir les meilleurs sites de paris sportifs pourrait permettre d'optimiser leurs stratégies de mise, assurant ainsi une approche bien pensée du marché des transferts.

Alors que le marché de la Premier League a suivi celui de la Liga et d'autres grands championnats européens en fermant ses portes le 1er septembre, Arne Slot a décroché sa cible numéro 1 : Alexander Isak est arrivé à Anfield.

L'international suédois a fait sensation cet été après avoir fait part à Newcastle United de son désir de rejoindre le champion de Premier League.

Des semaines de négociations tendues ont finalement pris fin lors de 24 heures décisives, les Reds ayant conclu un contrat record de 125 millions de livres sterling.

Le transfert d'Isak marque la deuxième fois que Slot bat le record de transferts en Premier League cet été, après avoir déjà recruté Florian Wirtz du Bayer Leverkusen.

Cependant, l'optimisme concernant Isak a été contrebalancé par la frustration, Crystal Palace ayant bloqué le transfert du capitaine Marc Guehi.

L'international anglais a accepté de rejoindre le club, après que le président du club, Steve Parish, a refusé de le laisser partir comme agent libre l'été prochain, avant l'arrivée de l'entraîneur Oliver Glasner.

Cela a fait capoter l'accord et, selon le Daily Telegraph, le Real Madrid envisage une offre en janvier, Liverpool ne pouvant officialiser une offre de transfert libre avant juin.

Les Merengues disposent d'un avantage à cet égard, en raison des restrictions imposées par la Premier League, mais ils suivent également Ibrahima Konaté de Liverpool.

Les relations entre le Real Madrid et Liverpool restent tendues depuis le transfert de Trent Alexander-Arnold dans la capitale espagnole en juin dernier, et cela pourrait donner lieu à une nouvelle bataille.

L'avantage d'être une équipe non anglaise ouvre également la porte à des intérêts européens concurrents, et le Daily Express a signalé un intérêt du Bayern Munich.

Hansi Flick et Barcelone pourraient également faire un transfert, Guehi étant considéré comme une option rentable, pour combler un vide en Catalogne.

Les quatre joueurs peuvent céder le football de l'UEFA Champions League à Guehi et Palace pourrait chercher à le vendre en janvier dans le cadre d'un accord à prix réduit proche de 25 millions de livres sterling.