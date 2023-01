Mercato - Explications : Pourquoi Mudryk a préféré Chelsea à Arsenal ?

Le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, a expliqué comment Chelsea a devancé Arsenal pour la signature de Mykhailo Mudryk.

Après des mois de spéculation, l'avenir de Mudryk a été réglé dimanche, Chelsea ayant conclu un accord pour signer l'attaquant ukrainien avant Arsenal, alors que la pépite ukrainienne semblait promise à rejoindre les Gunners. Le PDG du Shakhtar, M. Palkin, a confirmé que les deux clubs ont proposé la même indemnité de transfert pour le joueur de 22 ans, mais a expliqué la raison de ce choix.

Chelsea plus sérieux qu'Arsenal

"Les offres de Chelsea et d'Arsenal ? Globalement, c'était la même chose. Pas approximativement la même chose - c'était le même chiffre. La partie fixe, la partie variable, les bonus. Mais si vous regardez à l'intérieur de la partie fixe et des bonus, c'était complètement différent", a révélé le PDG du Shakhtar Donestk dans un entretien accordé à The Athletic.

L'intérêt des Gunners pour Mudryk a été clairement exprimé à l'été 2022, et il aurait trouvé un accord pour son contrat le jour de la date limite, mais le transfert ne s'est pas concrétisé. Ils sont revenus à la charge pour le recruter cet hiver, mais ont échoué dans leur offre au début du mois, avant d'être devancés sur la ligne d'arrivée par leurs rivaux de Chelsea.

Des primes plus réalistes

Palkin a poursuivi en expliquant pourquoi l'offre finale de Chelsea était "plus sérieuse" que celle d'Arsenal en ce qui concerne la mise en place des primes. "Différents temps (calendrier) des paiements, différents types de bonus", a-t-il dit. "Oui, nous pouvons parler de primes, mais ces primes doivent être en quelque sorte réalisables et réalistes, disons. Par conséquent, dans ce cas, Chelsea a été beaucoup plus sérieux et juste sur certains points."

Le dirigeant du Shakhtar a ajouté sur le projet attrayant de Chelsea sous Graham Potter : "Nous avons réalisé que, oui, si vous regardez en ce moment, Chelsea a quelques types de problèmes, mais c'est normal car ils ont une période de transition d'un propriétaire à un autre. C'est compréhensible. Ils aimeraient changer beaucoup de choses. Donc, quand ils vous expliquent toute l'histoire et que vous regardez les deux, trois, quatre, cinq prochaines années, alors vous voyez qu'ils ont un projet sérieux. Je crois qu'ils vont construire l'un des meilleurs clubs du monde parce que je vous le dis, ils sont très sérieux dans toutes les directions : la science du sport, le côté stade, le côté commercial, sur toutes les choses. Pour nous, ils avaient l'air très ambitieux."

Palkin croit au projet des Blues

Il a également été demandé à Palkin si le contrat de Mudryk à Chelsea comprend une clause Ballon d'Or, ce à quoi il a répondu : "L'offre de Chelsea ne comporte pas de (clause) Ballon d'Or. Il s'agit de primes réalisables que nous pensons, et qu'ils pensent, pouvoir atteindre. Peut-être pas cette année mais dans les deux, trois ou quatre prochaines années".

Palkin a toutefois confirmé que le Shakhtar recevra des primes si Mudryk remporte la Premier League ou la Ligue des champions pendant son séjour dans l'ouest de Londres. "Oui, il bénéficie de ce genre de primes", a-t-il déclaré. Mudryk pourrait faire ses débuts à Chelsea lorsque les Blues reprendront iront à Anfield samedi prochain pour affronter Liverpool, l'autre cador en grande difficulté.