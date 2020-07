Mercato - MU : et si Sancho finissait à Liverpool ?

Selon les informations de Kicker, l’ailier de Dortmund serait davantage emballé par Liverpool que par Manchester United.

Partira, partira pas, partira où ? Avec Jadon Sancho (20 ans), difficile de savoir sur quel pied danser. L’ailier de Dortmund semblait d’abord promis à mais, coronavirus oblige, les Red Devils ont dû attendre de savoir s’ils seraient en Ligue des Champions la saison prochaine. C’est désormais chose faite, mais un autre concurrent a fait son apparition…

En effet, selon les informations du média allemand Kicker, n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier. "Si Sancho signait à Liverpool, je serais le plus surpris", expliquait pourtant Jürgen Klopp au mois de juin, mais l’entraîneur des Reds a justement un rôle à jouer : toujours d’après Kicker, Sancho souhaiterait évoluer sous ses ordres.

Sancho préfère Liverpool à Manchester

L’international anglais serait bien plus emballé par le projet sportif des Reds, champions de cette saison, et champions d’Europe la saison passée. Un point de vue assez compréhensible : sur la papier, Liverpool est bien plus attirant que Manchester United, malgré la puissance économique des Red Devils.

La suite des réjouissances ? Difficile à dire. Par le passé, Liverpool avait baissé les bras face à la gourmandise de Dortmund, qui réclamait 130 M€. Aujourd’hui, la note serait passée à 100 M€. Grâce au ticket pour la C1, MU pourrait être en capacité de payer, quid de Liverpool, qui possède déjà Sadio Mané et Mohamed Salah sur les ailes ? Affaire à suivre.