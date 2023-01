Mercato : Edouard Mendy pour remplacer David De Gea à Manchester United ? Louis Saha donne son point de vue

L'équipe de Manchester United a été priée d'envisager de remplacer David de Gea par Edouard Mendy, en manque de temps de jeu à Chelsea.

Le gardien de but espagnol De Gea arrive en fin de contrat, avec une option pour une prolongation de 12 mois jusqu'en 2024. Si de nouvelles conditions ne sont pas négociées par Manchester United avec leur numéro 1 de longue date, Louis Saha pense qu'un mouvement pour attirer l'international sénégalais Mendy - qui est tombé derrière Kepa Arrizabalaga dans la hiérarchie à Chelsea mais a été nommé gardien de la saison de l'UEFA en 2021 - pourrait s'avérer bénéfique pour toutes les parties concernées.

"Faire venir Mendy serait logique"

L'ancien attaquant des Red Devils a déclaré dans un entretien à Football Odds and Betting : "David De Gea a toujours raison au plus haut niveau, mais bien sûr, faire des erreurs comme il l'a fait contre Everton n'est jamais bon. Au fil des ans, De Gea a réalisé des performances extraordinaires pour sauver l'équipe et il mérite le temps et le crédit pour cela".

"Si David De Gea ne signe pas un nouveau contrat, alors un transfert pour le gardien de Chelsea, Edouard Mendy serait parfaitement logique. Il a été l'un des meilleurs gardiens du monde ces dernières années et je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé", a ajouté l'ancien attaquant des Red Devils. Ce serait une belle porte de sortie pour l'international sénégalais devenu remplaçant chez les Blues depuis quelques mois.

Saha pas emballé par les attaquants ciblés par MU

Manchester United est actuellement en train d'identifier ses cibles de transfert pour le mercato hivernal, avec l'attaquant international néerlandais Wout Weghorst - qui est prêté au Besiktas par Burnley - qui serait en train de combler le vide offensif créé par le départ de Cristiano Ronaldo. Saha a ajouté sur les mouvements pour signer un autre attaquant : "Les rumeurs concernant Wout Weghorst sont un peu surprenantes, mais je ne vais pas m'emballer pour ce mercato, car ce n'est pas comme s'il y avait un attaquant à 100 millions d'euros que nous parions pour signer".

"C'est bien qu'il soit déjà habitué à la Premier League, c'est très dangereux quand des joueurs viennent de l'étranger - surtout pour de grosses sommes d'argent - mais quelqu'un comme Joao Felix pourrait apporter quelque chose de complètement différent tout de suite. Combler le vide avec quelqu'un comme Weghorst n'est peut-être pas la bonne option. J'ai aussi entendu parler de Vincent Aboubakar - ce n'est pas ce que j'attends et je préférerais voir [Erik] ten Hag essayer de continuer à tirer le meilleur de [Marcus] Rashford et [Anthony] Martial", a conclu Louis Saha.

Manchester United a connu un remarquable parcours avant et après la pause de la Coupe du monde 2022, remportant sept victoires successives toutes compétitions confondues et ne subissant qu'une seule défaite lors de ses 17 derniers matchs. Les Red Devils reprendront la compétition mardi, face à Charlton, en quart de finale de la Carabao Cup, avant de disputer le derby de Manchester en Premier League face à leur grand rival, Manchester City, samedi.