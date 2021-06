Mercato - Dortmund, Haaland veut "sortir de sa zone de confort"

L'attaquant norvégien ne se précipitera pas pour être transféré, car il attend la bonne occasion, mais il a de grands objectifs à atteindre.

Erling Haaland est étroitement surveillé par les principales équipes à travers l'Europe, avec Chelsea et Manchester United parmi ses nombreux prétendants, et l'attaquant norvégien admet qu'il cherchera toujours à quitter sa "zone de confort". Rien n'indique que le passage chez les géants de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, ne touche à sa fin pour le talentueux joueur de 20 ans, avec encore beaucoup à faire après avoir marqué 57 buts en 59 apparitions.

Il est prêt à attendre que la bonne opportunité se présente, ayant soigneusement géré son cheminement de carrière jusqu'à présent, mais l'espoir a été offert à ceux qui poursuivent sa signature avec un aveu du Norvégien : il sera toujours à la recherche de nouveaux défis. Dans une interview accordée à Icon Magazine, Haaland a déclaré : "J'ai fait quelques pas au cours des dernières années et je pense qu'ils ont été de bons pas pour moi, personnellement, pour sortir de ma zone de confort et me développer encore plus".

"Je veux me mettre au défi dans tout ce que je fais. C'est quelque chose auquel je pense. C'est aussi quelque chose que tout le monde aurait intérêt de faire. Les gens peuvent parfois être trop à l'aise de rester dans leur "zone", donc je pense qu'il est important de sortir de ça", a ajouté l'attaquant norvégien, sous-entendant peut-être qu'il ne tardera pas à vouloir faire face à un nouveau challenge dans sa carrière de footballeur.

Haaland rêve de la Ligue des champions

Erling Haaland est toujours en quête de perfection : "J'essaie de m'entraîner du mieux que je peux et de marquer quand je dois marquer et d'être prêt quand je dois être prêt. C'est ce que je ressens. C'est ce que j'essaie de faire. Mais il est également important de ne pas trop stresser - d'apprécier le jeu et de s'amuser. C'est la chose la plus importante. J'essaie toujours de m'amuser. Ma carrière va déjà très vite mais aussi à une vitesse que j'aime".

"C'est vrai que je suis jeune mais je me fixe des objectifs tout le temps et je ferai tout pour les atteindre", a avoué l'ancien du RB Salzbourg. Erling Haaland a déjà réalisé beaucoup de choses en peu de temps, avec une montée en puissance fulgurante. Il s'est forgé la réputation d'être l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial, tout en devenant également un international avec 12 sélections et sept buts pour son pays.

Avec la Coupe d'Allemagne remporté par le Borussia Dortmund la saison dernière, Erling Haaland a décroché son premier titre dans le football allemand, mais son objectif ultime est de pourchasser une couronne européenne. "C'est mon grand rêve", a-t-il déclaré. "Gagner la Ligue des champions un jour. J'espère pouvoir soulever ce trophée et ce serait vraiment, eh bien, incroyable". C'est tout ce qu'on lui souhaite.