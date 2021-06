Bellingham rejoint Kane & Haaland sur le radar de Chelsea

Deux stars de Dortmund figurent en bonne place dans les plans de transfert à court et long terme des Blues, en compagnie de l'attaquant de Tottenham.

Chelsea continuera à faire ses courses pour rester au sommet lors du prochain mercato estival avec un plan pour faire venir la jeune promesse du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, à plus long terme. Cet été, Chelsea est en contact pour signer le coéquipier de l'international anglais au Borussia Dortmund, Erling Haaland, ou Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, qui reste une cible importante pour les Blues.

De plus, Chelsea a demandé des informations sur Achraf Hakimi, l'Inter Milan étant prêt à le vendre pour lever des fonds, mais l'équipe de Serie A bloquera un éventuel transfert de la part de Chelsea pour l'attaquant vedette Romelu Lukaku. Chelsea espère que leurs efforts pour nouer des relations avec Erling Haaland pourront finalement leur permettre de gagner la course à plus long terme pour le prodige Jude Bellingham.

Le milieu de terrain de 17 ans intéresse Chelsea depuis son adolescence et cela n'a jamais disparu. Les dirigeants des Bleus veulent être en tête de la file d'attente lorsqu'il quittera l'Allemagne, bien qu'il devrait bientôt prolonger son contrat au Westfalenstadion de deux ans jusqu'en 2025. En attendant, cependant, les Bleus peuvent améliorer leur connexion avec Dortmund. Ils ont une histoire mitigée avec le club de Bundesliga car, malgré la signature de Christian Pulisic, ils ont déjà snobé les approches du BVB pour Michy Batshuayi et Kevin De Bruyne.

Abramovich prêt à s'impliquer dans le dossier Haaland ?

Outre Manchester United, qui s'est vu refuser une offre pour Bellingham, Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City sont connus pour avoir tenté de faire tourner la tête de l'international anglais dans le passé. Les Blues continuent de viser un attaquant de classe mondiale lors du prochain mercato. Le Borussia Dortmund n'est prêt à accepter qu'une offre exceptionnelle pour Haaland qu'après avoir obtenu sa qualification pour la Ligue des champions et les finances qui l'accompagnent.

Tout accord cet été dépassera largement les 120 millions d'euros, avec des coûts supplémentaires encourus par les énormes exigences salariales et les frais de l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola. Bien sûr, le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, pourrait forcer un accord, ayant joué un rôle énorme dans le transfert de Kai Havertz en provenance du Bayer Leverkusen lors de négociations prolongées l'été dernier.

Les Blues pourraient également attendre l'été prochain pour opter pour Haaland, lorsqu'une clause libératoire moins chère entrera en jeu, ce qui signifie que les frais de transfert pourraient être d'environ 90 millions d'euros. Cependant, avec des frais moins élevés, il y aura plus de concurrence, avec Manchester United, Manchester City, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus qui seront susceptibles de venir à la table des négociations.

Les Blues restent également en contact pour Harry Kane, Manchester City et Manchester United étant également friands du capitaine anglais qui souhaite quitter les Spurs. Le président de Tottenham, Daniel Levy, a toutefois été réticent à vendre à Chelsea dans le passé, bloquant les approches pour Luka Modric de la part de Roman d'Abramovich.