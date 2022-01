Mercato - Dortmund : Décision imminente pour Erling Haaland ?

Aux côtés de Kylian Mbappé, Erling Haaland est le joueur le plus désiré de la planète football. Encore auteur d'une saison resplendissante, malgré une blessure l'ayant empêché de jouer durant un peu plus d'un mois et d'aider le Borussia Dortmund à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le buteur norvégien ne quittera, selon toute vraisemblance, pas le club allemand cet hiver. En revanche, il y a de grandes chances qu'il change d'air cet été.

Haaland aurait confirmé sa volonté de jouer en Liga

Ces dernières semaines, son agent, Mino Raiola, a déjà donné une short-list des clubs susceptibles d'accueillir Erling Haaland, tandis que ce dernier, selon les informations de Gianluca Di Marzio aurait finalement une préférence pour évoluer en Liga la saison prochaine, au Real Madrid ou au FC Barcelone. Le Norvégien a d'ailleurs passé le réveillon du Nouvel An à Marbella et aurait lâché : "Je jouerai ici en Espagne", de quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs concernant son avenir.

Si Erling Haaland ne partira pas au mois de janvier, ce mois sera tout de même important pour l'avenir de l'international norvégien. En effet, selon les informations de Marca, l'attaquant du Borussia Dortmund compte choisir sa future destination et son prochain club avant le 31 janvier, date de la clôture du mercato hivernal. Un accord pourrait donc être trouvé dès cette date avec le Real Madrid ou le FC Barcelone afin de mettre fin au feuilleton et laisser Erling Haaland vivre une deuxième partie de saison loin des rumeurs liées à son avenir.

Un accord avant le 31 janvier ?

Cette information serait notamment remontée aux oreilles des dirigeants des deux clubs espagnols qui sont prêts à tout pour mettre la main sur le joyau norvégien, qui représente l'attaquant moderne par excellence capable de briller dès aujourd'hui et qui risque d'évoluer au plus haut niveau durant les dix à quinze prochaines années.

Le FC Barcelone a d'ailleurs pris position dans ce dossier par la voix de son président, Joan Laporta, ce lundi au cours de la présentation de Ferran Torres. Le président du Barça n'a pas exclu une arrivée d'Erling Haaland l'été prochain et a en tout cas ouvert la porte à son recrutement, sans pour autant vouloir trop se mouiller de peur "de faire monter les enchères". De son côté, le Real Madrid ambitionne de recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé pour la saison prochaine depuis plusieurs mois et semble avoir les fonds nécessaires pour atteindre ses ambitions.

D'autant plus que selon Bild, Erling Haaland bénéficierait bel et bien d'une clause libératoire à 75 millions d'euros dans son contrat. Un montant accessible pour les deux mastodontes espagnols qui seront prêts à faire des folies pour un buteur aussi efficace. Le sprint final semble lancé dans la quête à Erling Haaland, reste à savoir, qui du Barça ou du Real Madrid partira à point pour s'attacher les services du Norvégien, et si un autre club parviendra à venir jouer les troubles-fêtes dans ce dossier.