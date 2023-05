Mercato : Deux belles portes de sortie s'offrent à Sadio Mané

Après une première saison manquée au Bayern Munich, Sadio Mané pourrait tenter de rebondir ailleurs cet été.

Après six saisons brillantes à Liverpool, Sadio Mané a tenté un nouveau défi en rejoignant le Bayern Munich l'été dernier. L'occasion pour l'international sénégalais de briller seul en prenant la place de Robert Lewandowski comme leader offensif des Munichois, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Entre des performances en dents de scie et une vilaine blessure au péroné qui l'a privé de Mondial, la première saison de l'attaquant de 31 ans restera comme un échec. Cette première pourrait également être la dernière. Depuis son altercation avec Leroy Sané, qu'il a frappé au visage, le Sénégalais ne fait plus figure d'indiscutable aux yeux de ses dirigeants.

Chelsea et Naples en embuscade

Il pourrait alors tenter de changer d'air lors du prochain mercato estival afin de relancer sa carrière, qui a pris du plomb dans l'aile depuis son arrivée en Allemagne. Et d'après les informations de Bild ce mercredi, l'ancien Red ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts. Le quotidien allemand affirme que Chelsea, qui malgré ses folles dépenses est toujours à la recherche d'un attaquant efficace, serait intéressé par sa situation. C'est également le cas de Naples, qui anticipe un probable de départ de Victor Osimhen. Le Bayern, qui suit de très près le buteur nigérian, aimerait inclure Mané dans un échange afin de diminuer le coût d'un transfert sec, puisque Naples en réclame au moins 150 millions d'euros. Mais si le Bayern ne veut pas s'aligner sur les chiffres demandés par Naples, le club italien pourrait avoir du mal à suivre le salaire de Mané, estimé à 22 millions d'euros par an.