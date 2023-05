La somme astronomique demandée par Naples pour Victor Osimhen

Courtisé par de nombreux club en Europe, Victor Osimhen ne sera pas cédé à moins de 150 millions d'euros par Naples.

Si le Napoli s'apprête à fêter son premier titre de champion d'Italie depuis 33 ans (il ne leur manque qu'un point ou un faux pas de la Lazio), il le doit en grande partie à Victor Osimhen. Arrivé en 2020 en provenance de Lille, l'international nigérian réalise une troisième saison exceptionnelle en Campanie. Avec 26 buts en 33 matches toutes compétitions confondues, dont 21 en 26 matches de Série A, l'ex-Lillois a franchi un cap et fait désormais l'objet de convoitise parmi les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

150 millions ou rien pour Osimhen

Et s'il sera difficile de conserver leur goleador, les dirigeants du club ne compte pas le céder aussi facilement. D'après le Corriere della Sera, il faudra débourser 150 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 24 ans, ce qui ferait de lui le 3è transfert le plus cher de l'histoire derrière Neymar et Kylian Mbappé. D'après le média italien, il s'agit d'une condition non-négociable pour vendre Osimhen.

Et c'est encore une fois le Paris Saint-Germain qui pourrait être l'auteur d'un transfert astronomique. Osimhen est en effet la priorité du club de la capitale pour renforcer son attaque, notamment avec le départ probable de Lionel Messi. De son côté, le Bayern Munich ne serait pas prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant napolitain.

Lequel dispose également de prétendants en Angleterre, où il a confié rêver d'évoluer un jour. Chelsea et Manchester United sont attentifs à sa situation. Le dossier Osimhen risque d'animer le mercato estival, et les têtes pensantes de Naples espèrent voir monter les enchères.