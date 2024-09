Mercato, la nouvelle destination inattendue d'Adrien Rabiot

Libre de tout contrat, Adrien Rabiot pourrait rejoindre une destination surprenante, cet été.

Le marché des transferts a fermé officiellement ses portes, vendredi dernier. Mais la fenêtre estivale demeure ouverte pour les joueurs dépourvus de contrat, cet été. Plusieurs internationaux français se retrouvent notamment dans ce cas à l’image d’Adrien Rabiot qui attend toujours de trouer un nouveau point de chute. Très courtisé sur le marché, le milieu de terrain tricolore pourrait rejoindre une destination inattendue dans les prochains jours.

Adrien Rabiot se fait toujours désirer sur le marché des transferts

C’est un été très mouvementé pour l’Equipe de France et ses joueurs. Plusieurs bleus ont changé de tunique lors de ce mercato estival à l’instar de Kylian Mbappé (Real Madrid), Olivier Giroud (Los Angeles FC) et Youssouf Fofana (AC Milan). A ces derniers, s’ajoutent Khéphren Thuram, Jean-Clair Todibo ou encore Michael Olise qui ont respectivement rejoint la Juventus Turin, West Ham et le Bayern Munich.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Cependant, certains de leurs compatriotes n’ont toujours pas trouvé de point de chute. Il s’agit notamment d’Anthony Martial et Adrien Rabiot, libres depuis leurs départs respectifs de la Juventus et Manchester United. Si le premier se dirige vers un retour en Ligue 1 avec un intérêt de Lille, le second, quant à lui, pourrait rejoindre une écurie inattendue.

Adrien Rabiot courtisé par Galatasaray

Arrivé en fin de contrat avec la Juventus cet été, Adrien Rabiot n’a toujours pas pris une décision pour son avenir. Alors que le mercato a pris fin il y a deux jours, la piste de Galatasaray s’est ouverte ces dernières heures. Nicolo Schira révèle, en effet, ce dimanche que le club turc a approché l’international français et serait même en pole position pour l’enrôler, cet été. Toutefois, le dossier comporte quelques couacs avec Adrien Rabiot qui n’est pas très emballé par l’idée de rejoindre la Turquie.

Le joueur privilégie notamment une expérience en Premier League et aurait d’ailleurs été sondé par des clubs comme Liverpool, Arsenal, Newcastle ou encore Manchester United. Mais toutes ses offres ont été refroidies par les exigences financières de l’ancien joueur du PSG tout comme celles de l’AC Milan alors qu’il a rejeté une proposition de l’Arabie Saoudite. A moins que la piste Galatasaray aboutisse, difficile de dire où jouera Adrien Rabiot, cette saison.