Mercato - Matthijs De Ligt peut choisir entre le PSG, la Juve, le Barça et le Real

En vacances, Matthijs de Ligt veut prendre son temps avant de choisir ses nouvelles couleurs. Quatre clubs sont à la lutte.

Où jouera Matthijs de Ligt la saison prochaine ? Il s’agit de la question que tout le microcosme du ballon rond se pose, des journalistes aux agents, en passant par le joueur lui-même. En vacances du côté des Bahamas avec sa compagne, ce dernier n’a toujours pas choisi dans quelle écurie il souhaite que sa formation actuelle, l’ Amsterdam, le transfère. Et aucune décision ne sera prise avant la fin de son escapade romantique.

De Ligt s’est renseigné sur la

Reste à savoir quelles sont les forces en présence susceptibles de l’accueillir. Il ne s’agit d’un secret pour personne, le fait aujourd’hui figure de favori pour décrocher le gros lot, et les nombreux rendez-vous avec l’entourage du joueur renforcent cette idée. D’autant plus que, selon les informations de RMC Sport, De Ligt se serait renseigné sur le niveau de la auprès de ses coéquipiers de la sélection néerlandaise, comme Memphis Depay (OL).

Mais le PSG n’est pas le seul club à suivre le dossier de très près. La , qui a coché son nom sur sa liste depuis de longs mois désormais, multiplie également les entretiens avec son agent, Mino Raiola, lequel aurait rencontré à plusieurs reprises le directeur sportif bianconero, Fabio Paratici. Sans parler du lobbying de Cristiano Ronaldo ! Quid du Barça ? Récemment, les médias espagnols expliquaient que les Blaugrana avaient été refroidis par les exigences salariales du joueur de 19 ans… Définitivement ?

Le Real pointe le bout de son nez

Selon les informations de RMC Sport, le Barça ne s’est pas pour autant retiré du dossier, loin de là. Et le quatrième club en course ? Toujours d’après la radio parisienne, le serait très récemment venu se renseigner. Pour savoir si De Ligt avait déjà pris une décision, ce qui n’est pas le cas, et également pour connaître ses demandes salariales. Mais à l’heure actuelle, la Maison Blanche a surtout besoin de faire dégraisser son effectif.