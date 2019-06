Mercato - Real : Opération portes ouvertes avant la reprise, 11 joueurs sur le départ

Le Real Madrid doit alléger un effectif qui compte désormais 36 joueurs et compte passer à la vitesse supérieure. Mais aucun cadeau ne sera fait.

La semaine fantastique du sur le marché des transferts s'est achevée ce mercredi avec la présentation de Ferland Mendy au Santiago Bernabeu. Une scène aperçue pas moins de quatre fois en quelques jours avec par ordre d'apparition Luka Jovic, Eden Hazard et le jeune brésilien Rodrygo Goes. Ne manque plus qu'Eder Militao, qui devra attendre la fin de la Copa America pour rejoindre Concha Espina.

En attendant, le Real Madrid va devoir donner la priorité aux départs, selon nos informations. Et ce, le plus rapidement possible. La phase des arrivées a été impressionnante. "Nous sommes très excités", nous confiait-on ; un sentiment qui tient beaucoup à la qualité des renforts, mais également au fait que dès le mois de juin, l'opération arrivées est - presque - bouclée. Il ne manque qu'un milieu de terrain (Pogba ou Eriksen), tandis que l'opération Neymar est pour le moment à l'étude.

Alors que la plupart de ses concurrents directs en sont encore au début de leur projet de renouvellement d'effectif, les Merengue ont profité de leurs trois mois sans compétition pour prendre de l'avance. Mais d'un autre côté, il est devenu insoutenable pour le club de conserver 36 joueurs sous contrat, comme c'est le cas actuellement.

Or la préparation de la prochaine saison commence le 9 juillet prochain, soit dans 19 jours. C'est la première date limite que s'est fixé le Real pour alléger son groupe afin d'éviter à Zidane de partir en stage à Montréal avec trop de joueurs indésirables. L'objectif est donc de vendre pas moins de 11 joueurs d'ici cette date...

Le premier est celui de Marcos Llorente, dont le départ chez le voisin de l'Atlético Madrid est désormais acté pour 30 millions d'euros (plus cinq de bonus). Viennent ensuite Raul De Tomas et James Rodriguez. L'attaquant pourrait rejoindre pour un montant compris entre 20 et 30 millions tandis que le Colombien ne devrait pas voir sa situation se décanter avant la fin de la Copa America.

Il est notamment espéré du côté de , où son ancien coach Carlo Ancelotti en aurait fait l'une de ses priorités. Un accord entre les deux clubs pourrait être trouvé entre 40 et 50 millions d'euros.

Les 37 joueurs du Real Madrid

Ces trois départs ont de fortes chances d'être les premiers mais ils ne seront pas les derniers. D'autres sorties sont programmées dans toutes les lignes et notamment dans les buts puisque Keylor Navas et Luca Zidane cherchent un nouveau club. Derrière, Sergio Reguilón et Jesús Vallejo sont candidats au départ. Séville pourrait accueillir le latéral. Enfin, Theo Hernandez revient de son prêt à la mais n'entre pas dans les plans de Zidane.

Au milieu de terrain, Marcos Llorente a donc déjà fait ses valises et devrait être suivi par Dani Ceballos et Mateo Kovacic. Le Croate attend toujours de savoir s'il pourra rester à , alors que l'Inter est également intéressée. Martin Odegaard et Isco devront également poursuivre leur carrière ailleurs.

Enfin, devant, Borja Mayoral pourrait prendre le chemin de la Real Sociedad. Le cas le plus épineux reste toujours celui de Gareth Bale, qui n'a pas l'intention de faciliter son départ même si on ne compte plus sur lui...

Au total, ce sont donc 13 joueurs qui sont sur le départ alors que le minimum est de 11 départs pour rentrer dans la limite de 25 joueurs inscrits pour la . Malgré tout, le Real ne compte absolument pas brader le moindre joueur, comme cela a été le cas dans le dossier Llorente vers l'Atlético. Il s'agit surtout de rentrer dans les clous du fair-play financier alors que plus de 300 millions d'euros ont d'ores et déjà été investis !

D'autant plus que les Merengue sont convaincus de posséder une jeune génération talentueuse capable de s'imposer dans de nombreux clubs. Et cela a un prix.