Mercato, Cristiano Ronaldo exige une star de Manchester City à Al Nassr

Star de l’équipe d’Al Nassr en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo demande à ses diriger de signer un cadre de Pep Guardiola.

Connu pour sa rage de vaincre, Cristiano Ronaldo n’est pas encore parvenu à remporter un trophée majeur pour Al Nassr depuis qu’il a signé au club. Si l’équipe ne ménage aucun effort pour le faire, l’attaquant portugais estime qu’il manque quelques joueurs clés pour prétendre à des titres.

Ronaldo veut De Bruyne à Al Nassr

L’été prochain (juin 2025), le contrat de Kevin De Bruyne (33 ans) arrive à son terme à Manchester City. Alors qu’il aura fermé ses dix ans en tant que joueur de Manchester City, le milieu offensif et capitaine des Diables Rouges de la Belgique pourrait quitter le club champion d’Angleterre pour une nouvelle aventure. Après un été mouvementé au cours duquel l’ancien de Chelsea a été annoncé proche d’un départ, De Bruyne pourrait officiellement partir à l’issue de son contrat.

Getty Images

Et le Diable Rouge pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite où il est très bien désiré. Selon les dernières informations rapportées par le Mirror (Angleterre) et Mundo Deportivo (Espagne), Cristiano Ronaldo ferait pression à ses dirigeants d’Al Nassr FC pour faire signer le capitaine belge. Alors que l’ancien de Wolfsbourg touche actuellement entre 350.000 et 400.000 euros par semaine à Manchester City, le quintuple Ballon d’Or demande que le club saoudien lui fasse une offre difficile à refuser pour convaincre le capitaine des Diables Rouges.

De Bruyne pas contre un départ en Arabie Saoudite

Après un Euro compliqué en Allemagne avec la Belgique, Kevin De Bruyne a été associé à un départ vers la Saudi Pro League. S’il avait indiqué qu’il n’avait parlé à personne lors du mercato estival pour démentir les rumeurs, le joueur de 33 ans avait indiqué qu’ « une fois la saison terminée, je suis sûr qu'il y aura des discussions avec City ». De Bruyne soulignait en effet que sa famille est d’accord pour un départ de la Premier League pour une nouvelle aventure. Le Belge est ouvert à un départ vers la Saudi Pro League.

(C)Getty Images

« À mon âge, il faut être ouvert à tout. On parle de sommes d'argent incroyables pour ce qui pourrait être la fin de ma carrière. Parfois, il faut y penser (…) Pour Michèle (Lacroix, son épouse, Ndlr), une aventure exotique ne pose pas de problème. Ce sont aussi des conversations que nous avons de plus en plus en famille (…) Mon aîné (Mason Milian, ndlr) a maintenant huit ans et ne connaît rien d'autre que l'Angleterre. Il me demande aussi combien de temps je vais jouer à City. Quand le moment sera venu, nous devrons gérer la situation d'une certaine manière », avait déclaré le milieu de terrain.