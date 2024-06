Arabie Saoudite ? Kevin De Bruyne ne se cache plus !

Milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne fait une sortie explosive sur son avenir.

Après neuf ans passés chez les Skyblues, Kevin De Bruyne ouvre la porte à un départ de Manchester City. Si l’Arabie Saoudite est en train de piocher les stars évoluant en Europe, le milieu de terrain belge donne sa perception des offres saoudiennes.

De Bruyne séduit par l’offre de l’Arabie Saoudite

L’été 2025, le contrat de Kevin De Bruyne avec Manchester City prendra fin. A un an de cette probable fin, le milieu offensif des Diables Rouges ouvre la porte à une destination exotique pour gagner plus d’argent. Dans une interview accordée au média VTM, l’ancien milieu de terrain des Blues de Chelsea a fait savoir qu’il est prêt à écouter les offres venues de partout, notamment de l’Arabie Saoudite.

« L'Arabie Saoudite ? A mon âge, il faut être ouvert à tout. On parle de sommes incroyables pour ce qui pourrait être la fin de ma carrière. Parfois, il faut y penser. Si je vais jouer deux saisons là-bas, je pourrais toucher une somme incroyable, qui est comparable ou même supérieure à ce que j’ai gagné pendant les 15 saisons précédentes. Mais à ce moment-ci, je n’ai pas encore dû y réfléchir », a lancé Kevin De Bruyne.

Sa famille est d’accord

Actuellement en regroupement avec la sélection nationale, le capitaine des Diables Rouges indique que son enfant et son épouse sont d’accord qu’il quitte l’Angleterre. « Pour Michèle (Lacroix, son épouse, Ndlr), une aventure exotique ne pose pas de problème. Ce sont aussi des conversations que nous avons de plus en plus en famille. Mon aîné (Mason Milian, ndlr) a maintenant huit ans et ne connaît rien d'autre que l'Angleterre. Il me demande aussi combien de temps je vais jouer à City. Quand le moment sera venu, nous devrons gérer la situation d'une certaine manière », a ajouté le milieu de terrain de 32 ans.

Alors qu’il a connu une blessure de longue date cette saison, Kevin De Bruyne a fait savoir qu’il a « travaillé différemment ces six derniers mois. Je me sens personnellement en bonne condition. Je pense être à 100 %. Lors des douze derniers matchs, j’ai beaucoup joué avec Manchester City. Le programme est très dense donc ce n’est pas toujours évident d’enchaîner les matchs ».