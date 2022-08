Mercato | Azpilicueta explique son choix de rester à Chelsea plutôt que de signer au Barça

En fin de contrat avec Chelsea, César Azpilicueta a préféré prolonger avec les Blues plutôt que de rejoindre le Barça et explique ce choix.

Cet été, César Azpilicueta s'est retrouvé en fin de contrat. Courtisé par le FC Barcelone, il a finalement décidé de rester à Chelsea en prolongeant son contrat le 4 août pour deux saisons supplémentaires.

Ce lundi 8 août, dans une interview accordé au Daily Mail, le défenseur espagnol explique son choix : « Ces derniers mois ont été dingues. […] C'est vrai que c'était une situation particulière. Pendant un moment, j'étais libre de tout contrat et qui sait ce qui aurait pu arriver ! J'ai joué les matches (dans le but d'activer sa clause de prolongation, n.d.l.r.) mais Chelsea était toujours sous le coup des sanctions internationales (à cause de la guerre en Ukraine et du fait que Chelsea appartenait alors à l'oligarque russe Roman Abramovitch, n.d.l.r.). Quand les nouveaux dirigeants du club sont arrivés, j'ai eu une discussion franche avec eux et j'ai décidé de rester. »

César Azpilicueta reconnaît pourtant avoir entamé des discussions avec le Barça : « Il y avait des échanges. Après la Coupe du monde des clubs, où je suis devenir le seul de joueur de Chelsea à avoir remporté tous les trophées possibles, j'ai pensé qu'il était temps de retourner en Espagne. »

Malgré l'approche du Barça, Azpilicueta confie qu'il ne regrette pas d'avoir prolongé avec les Blues : « Je suis très heureux sinon je n'aurais pas prolongé. Les nouveaux dirigeants voulaient que je reste pour guider l'équipe sur et en dehors du terrain. Ils ont été très clairs avec moi et je me suis senti redevable. Et puis ma famille est heureuse ici. »

« Chelsea a un nouveau projet avec de nouveaux joueurs et des jeunes qui émergent. Je me sens bien et j'ai hâte de disputer cette saison », a ajouté l'ancien joueur de l'OM qui fêtera ses 33 ans le 28 août prochain.