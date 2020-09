Mercato - Avec Messi, l’Inter n’avait aucune chance

AS

AS

Lors d’une interview accordée à TyC Sports, Javier Zanetti a confirmé que Messi n’avait aucune chance de rejoindre l’Inter cet été.

Le feuilleton a pris fin : Lionel Messi "se queda" au cette saison, mais "La Pulga" n’avait jamais été aussi proche d’un départ. Et encore une fois, l’ faisait partie des équipes annoncées comme susceptibles d’intéresser l’Argentin.

, le PSG et l’Inter Milan. Voici peu ou prou les trois seules destinations où aurait pu atterrir Messi. Mais les Nerazzurro avaient-ils réellement leurs chances ? Non, selon le vice-président et ancien joueur du club Javier Zanetti.

"On ne pouvait pas l'avoir"

"On ne pouvait pas l'avoir. On a longuement parlé des effets négatifs de la pandémie et de ce mercato où il faut d'abord vendre pour acheter afin de respecter le fair-play financier. C'est très important", a d’abord confirmé le compatriote de Messi à TyC Sports.

"Notre stratégie est basée sur cela, comme pour de nombreux autres clubs. Messi peut bien jouer n'importe où. C'est un phénomène. Barcelone est sa maison. C'est une chose juste qu'il reste, pour tout ce qu'il signifie pour cette équipe et vice versa. En restant, il aura les mêmes responsabilités et la même pression", a conclu Zanetti, qui pourra peut-être enlever une partie des regrets des fans de l’Inter.