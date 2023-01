Mercato - Atlético Madrid : Memphis Depay pour remplacer Joao Félix ?

Après avoir prêté Joao Felix à Chelsea, l'Atletico Madrid a identifié Memphis Depay comme son remplaçant.

Le jeu des chaises musicales est sur le point de débuter. Avec le départ programmé de Joao Félix du côté de Chelsea, c'est l'Atlético Madrid qui est désormais en quête d'un renfort offensif. Les Colchoneros ont cédé aux demandes de l'international portugais qui souhaitait quitter l'Atlético Madrid cet hiver et alors que ce dernier va rejoindre Chelsea en prêt jusqu'à la fin de saison, l'Atlético désire recruter un attaquant supplémentaire.

Depay, le cul entre deux chaises

Et selon le gourou des transferts Fabrizio Romano, c'est Memphis Depay qui pourrait être l'heureux élu. Le Néerlandais serait à la recherche d'un transfert pour s"éloigner du Camp Nou depuis un certain temps. Il semble qu'il pourrait être tenté par une bonne offre, et l'Atlético Madrid offre certainement un niveau de prestige, ainsi qu'un football européen.

Memphis Depay a connu un passage mitigé au FC Barcelone. Bien que son record de buts (14 en 42 matchs) soit acceptable, l'attaquant néerlandais n'a pas été régulièrement dans l'équipe depuis presque un an, cela coïncide notamment à l'arrivée de Xavi à la tête de l'équipe première. Memphis Depay semble condamné à rester sur le banc jusqu'à la fin de la saison.

L'Atlético Madrid, la porte de sortie idéale ?

A 29 ans, avec son contrat qui expire cet été, c'est peut-être le moment idéal pour un départ, bien qu'en attendant six mois supplémentaire, le Néerlandais aurait le luxe de pouvoir choisir sa destination et de s'offrir une belle prime à la signature. Le manager Xavi a insisté sur le fait qu'il était satisfait de Depay, soutenant l'attaquant pour gagner quelques minutes lors d'une conférence de presse avant le match de Copa del Rey du Barca contre Intercity.

"Je ne veux pas que quelqu'un parte", a déclaré Xavi devant les médias. "Je suis ravi de l'équipe. Il semble qu'il n'y aura pas de marché pour nous. Je suis heureux avec Memphis Depay. Son attitude est bonne et il sera important pour nous. Il a la capacité de faire la différence. Il aura des minutes. Comme tous les autres."

L'attaquant néerlandais est dans le groupe pour le match de Supercoupe d'Espagne du FC Barcelone contre le Betis Séville. Reste à savoir combien de temps il restera sous le maillot du Barça et s'il privilégiera son temps de jeu d'ici la fin de la saison où s'il prendra son mal en patience pour s'offrir un dernier beau contrat l'été prochain.