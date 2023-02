Mercato - Arsenal : Arteta et Edu justifient le recrutement de Jorginho

Le directeur sportif d'Arsenal, Edu, et le manager Mikel Arteta ont révélé leur excitation après la signature de Jorginho en provenance de Chelsea.

Bien malin est celui qui aurait pu prédire l'arrivée de Jorginho à Arsenal. Ce transfert des Gunners, personne ou presque ne l'avait vu venir. En course pour remporter le titre de Premier League cette saison, Arsenal ne laisse rien au hasard et a décidé de renforcer ses rangs cet hiver avec le recrutement de Leandro Trossard et donc de Jorginho.

"Un joueur d'expérience"

En fin de contrat en juin 2023 avec les Blues, le champion d'Europe 2021 a pris la poudre d'escampettes à six mois de la fin de son contrat contre la somme de 10 millions d'euros environ. Le milieu de terrain italien, arrivée en provenance de Chelsea, a été présenté ce mardi, et les Gunners n'ont pas tardé à partager leurs sentiments positifs sur son arrivée.

"Jorginho est un professionnel établi avec une forte mentalité qui apporte de la qualité et de l'expérience dans notre équipe", a déclaré Edu dans une interview accordée au site officiel d'Arsenal. "C'est un joueur qui correspond à notre style de jeu, et il nous rejoint à un très bon moment où il peut contribuer à un poste clé pour aider à maintenir notre élan. Nous souhaitons la bienvenue à Jorginho à Arsenal".

"Jorginho a toujours faim"

Outre le directeur sportif des Gunners qui a forcément contribué à la venue de l'Italien, Mikel Arteta qui a joué un grand rôle dans le recrutement de Jorginho, selon les dires de l'Italien lui-même, a également encensé sa dernière recrue hivernale : "Jorginho a gagné dans sa carrière, mais il a toujours la faim et l'énorme volonté de contribuer ici."

Jorginho s'est engagé pour une période d'un an et demi à Arsenal. Alors que le contrat du milieu de terrain italien court sur 18 mois, Arsenal a inséré une clause qui leur permet de prolonger le contrat d'une année supplémentaire s'ils le souhaitent. Cela signifie que le joueur de 31 ans pourrait passer le reste de ses meilleures années à l'Emirates Stadium.

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, Jorginho était cette saison, à l'image de son équipe, un peu plus en difficulté et va devoir prouver qu'il est en mesure de rebondir et de retrouver son meilleur niveau du côté de l'Emirates Stadium, reste à savoir quel sera son rôle dans une équipe des Gunners qui tourne à plein régime cette saison et s'il sera titulaire ou un joueur de rotation. L'Italien pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce samedi contre Everton.