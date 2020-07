Mercato - André Villas-Boas fixe les priorités marseillaises

Dans un entretien accordé à La Provence, l'entraîneur de l'OM s'est exprimé sur le mercato olympien.

De retour en Ligue des Champions, l' veut se donner les moyens de ses ambitions pour la saison prochaine. Après être parvenu à faire rester son entraîneur André Villas-Boas, le club phocéen a déjà recruté deux joueurs : le milieu de terrain Pape Gueye et le défenseur Leonardo Balerdi. Mais l'OM n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, et n'a pas terminé son mercato estival. Dans un entretien accordé à La Provence, André Villas-Boas a fixé ses priorités.

"On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires​"

"On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central, un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Rocchia. Si ça marche plutôt bien, on peut l'essayer. Ça dépend de plusieurs choses, de sa prolongation, des clubs qui s'intéressent à lui et des options qu'on peut avoir dans ce mercato. [...] Ce mercato est important car, la saison dernière, on a été l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs à plus de 200 minutes", a ainsi déclaré le technicien.



OM - André Villas-Boas clôt le dossier Mbaye Niang

Si le mercato n'est pas terminé dans le sens des arrivées, des départs restent aussi à prévoir. Quid de Maxime Lopez, annoncé proche du ? Interrogé sur le sujet, André Villas-Boas s'est montré pour le moins nuancé. "J'ai vu. Mais officiellement, on n'a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville. Je n'ai pas ce type d'information. De toute façon, on est dans une relation ouverte avec les joueurs. Dès les premiers jours, je leur ai dit de venir me voir si jamais ils avaient une offre sportivement et/ou financièrement intéressante pour eux", a expliqué l'ancien de . Si la porte n'est pas officiellement ouverte, elle est donc loin d'être fermée.