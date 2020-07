OM - André Villas-Boas clôt le dossier Mbaye Niang

Dans un entretien accordé à la Provence, l'entraîneur de l'OM a mis un terme à la rumeur Mbaye Niang. Le Sénégalais ne devrait pas venir à Marseille.

Après deux saisons passées au , Mbaye Niang est actuellement pressenti pour relever un nouveau challenge. L’attaquant de 25 ans, auteur de 10 buts lors de la précédente campagne de , est notamment annoncé à Marseille. Une rumeur qui n’est pas sans fondement.



Eyraud vise le Top 20 européen

Dans un entretien accordé au Canal Football Club en mai dernier, Niang avait reconnu qu’il avait des touches avec la formation phocéenne : "L’OM c’est flatteur et il n’y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des discussions, mais rien de concret. Je n’ai pas signé. Mais c’est un club qui m’intéresse, oui. C’est un club qui a une histoire et a des supporters chauds. C’est ce que j’aime. Si ça doit se faire, ça sera avec un grand plaisir", avait ainsi déclaré le Sénégalais.

"On n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre"

Une sortie médiatique qui n'avait pas été du goût de son entraîneur Julien Stéphan, mais qui avait forcément eu le mérite d'enflammer les réseaux sociaux, sur lesquels de nombreux supporters phocéens se réjouissaient de voir débarquer celui qui sort d'une saison 2019/20 de très bonne facture. Mais deux mois plus tard, toujours aucune trace de Mbaye Niang à Marseille... Ce mercredi, André Villas-Boas, l'entraîneur du club, a de nouveau fait le point sur ce faux dossier.





Plus d'équipes

"Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter (...) J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre (...à Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil", a révélé l'entraîneur portugais à La Provence. Résultat des courses, la position de Mbaye Niang apparaît fragilisée en Bretagne...