Mercato : Al-Hilal, PSG, City ou Barcelone... Bernardo Silva, à l’heure de la réflexion

Le Portugais dispose de quatre offres mais n'a toujours pas décidé de quoi sera fait son avenir. Les vacances vont lui permettre de faire son choix.

L’Arabie saoudite fait feu de tout bois. Après avoir attiré Karim Benzema, N’Golo Kanté ou Cristiano Ronaldo, l'État du Golfe continue de proposer des contrats mirobolants aux stars du football : Romelu Lukaku, Hakim Ziyech, Marcelo Brozovic, Riyad Mahrez et plus récemment Bernardo Silva.





Ces derniers jours, le Portugais, auteur d’une saison remarquable, a reçu une offre importante du club d’Al-Hilal. Mercredi soir, le journal espagnol Marca affirmait même que le tout récent vainqueur de la Ligue des champions allait s’engager avec le club saoudien. La réalité est différente.





Bernardo Silva semble être à un tournant de sa carrière. Ce n’est plus un secret mais le milieu de Manchester City a déjà évoqué l’idée de découvrir une autre ville. Il y a un peu d’un mois, les colonnes de France Football, l’ancien Monégasque ne masquait pas ses intentions : « je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années sera de passer à un nouveau projet ».

Opération complexe

Depuis, il temporise et a voulu aller au bout de la trêve internationale pour mener à bien sa réflexion. Sous les couleurs de la Seleçao, le joueur a de nouveau été interrogé sur son avenir et a botté en touche : "La grande vérité est que, même si ici ce n'est pas le lieu, je ne sais pas encore concernant mon avenir."

Après une courte victoire du Portugal face à l’Islande (1-0), mardi, Silva va pouvoir partir en vacances et réfléchir en toute quiétude à la suite à donner à sa carrière. Plusieurs options sont sur la table. Il y bien celle de l’Arabie saoudite et d’Al-Hilal mais il n’a pas donné son accord pour venir et étudie les autres offres dont il dispose.



Dans sa recherche d’équilibre, le Mancunien réfléchit à l’opportunité de rejoindre un club qui lui offre à la fois un challenge sportif et un cadre de vie plus excitant que celui du Nord de l’Angleterre. Il a sous le coude deux propositions qui correspondent à ce critère. Une du FC Barcelone et l’autre du PSG qui le veut depuis un an.



Mais d’un côté comme de l’autre, l’opération s’annonce complexe. Côté espagnol, il va falloir dégraisser et vendre des joueurs pour réduire une masse salariale contrôlée par la Liga. Une opération qui pourrait tout de même prendre du temps.

Une offre de prolongation de la part de City

Pour Paris, le problème se situe ailleurs. Le club de la capitale a des avantages. Luis Campos connaît parfaitement son compatriote, qu’il a fait venir à Monaco et où il a éclos, ainsi que son agent Jorge Mendes, déjà à l'œuvre dans trois dossiers parisiens depuis l’ouverture du mercato (Asensio, Ugarte, Kang-in Lee). Surtout, Silva est d’accord depuis un an avec le PSG.



Mais le problème se situe plus haut et il semble compliqué de voir City, propriété des Émirats arabes unis céder un joueur à un concurrent européen détenu par le Qatar. Pour montrer son attachement à Bernardo Silva, que Pep Guardiola souhaite conserver, les champions d’Angleterre lui offrent également l’opportunité de prolonger, alors qu’il est déjà sous contrat jusqu’en 2025. Pour l’heure, toutes les options sont ouvertes et le joueur n’a décidé de rien.

