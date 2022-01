Mercato : 11 joueurs veulent quitter Manchester United

La première défaite de l'ère Ralf Rangnick a laissé des traces dans le vestiaire de Manchester United. Septièmes de Premier League, les Red Devils sont tombés à domicile face à Wolverhampton. Plus que le résultat, c'est l'attitude et la mentalité des joueurs de Manchester United qui a posé des questions et a montré les problèmes actuellement présents chez les Red Devils.

Des tensions dans le vestiaire

Tout n'est pas rose au sein du vestiaire de Manchester United, loin de là. Après cette défaite, Cristiano Ronaldo a demandé à ses coéquipiers une réaction, sur son compte Instagram, mais selon la presse anglaise, il aurait des tensions avec Harry Maguire. Après la rencontre, Luke Shaw a également souligné le mentalité défaillante des Mancuniens et les tensions causés par le management d'Ole Gunnar Solskjaer, puis de Ralf Rangnick, mais aussi des résultats.

Manchester United : Shaw critique le manque de motivation des Red Devils face aux Wolves

Et forcément, plusieurs joueurs de Manchester United veulent profiter de ce mercato hivernal pour quitter le navire mancunien à la dérive. Selon les informations du Daily Mirror, c'est l'équivalent de toute une équipe qui aurait fait par à sa direction de ses envies de départ, à savoir onze joueurs au total. Un nombre de joueurs conséquent illustrant à merveille les problèmes des Red Devils cette saison.

Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu

L'identité des onze joueurs n'a pas été dévoilé, mais certains sont déjà connus. A commencer par Anthony Martial, qui a publiquement affiché ses envies d'ailleurs pour avoir un temps de jeu plus conséquent. Outre le Français, Jesse Lingard est également dans cette liste, pour les mêmes raisons. Revenu d'un prêt réussi à West-Ham, l'ailier anglais a très peu joué durant la première partie de saison et espère probablement vivre une seconde partie de saison similaire à celle qu'il a connu l'an dernier.

Manchester United : Rangnick ne veut pas laisser Cavani partir

L'article continue ci-dessous

Donny van de Beek, Eric Bailly et Dean Henderson sont également dans cette liste de joueurs souhaitant quitter Manchester United cet hiver. Ces cinq joueurs ont pour point commun de jouer très peu et sont donc légitimement candidats à un départ. Toutefois, si onze joueurs souhaitent partir, parmi les six candidats restants il y a forcément des joueurs ayant un temps de jeu supérieur aux cinq précédemment cités et il pourrait même y avoir des titulaires déçus des résultats des Red Devils.

Manchester United va vite devoir redresser la barre. Cela passe bien évidemment par des victoires en championnat, et aussi dans les autres compétitions, afin d'apaiser les tensions dans le vestiaire. Après tout, c'est bien connu, tout va bien dans un vestiaire lorsque les victoires s'enchaînent, c'est quand les résultats ne sont pas au rendez-vous que ça se gâte et pour Manchester United, le temps est orageux en ce moment.