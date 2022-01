Manchester United : Rangnick ne veut pas laisser Cavani partir

Le manager intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, a informé Edinson Cavani que le club "souhaite désespérément qu'il reste" et qu'il aille au bout de son contrat, alors que les rumeurs de départ continuent de faire rage autour de l'expérimenté Uruguayen.

Des clubs en Espagne et en Italie, par exemple, seraient intéressées par l'arrivée d'un joueur confirmé dans leurs rangs.

Cavani a cependant montré en 18 mois à Old Trafford qu'il pouvait être un atout pour les Red Devils - avec 19 buts inscrits en 49 apparitions - et Rangnick est peu enclin à se séparer d'un joueur d'un tel pedigree avant qu'il ne devienne libre cet été.

Le tacticien allemand de United a déclaré à propos de ses plans immédiats pour Cavani : "Nous avons eu plusieurs conversations au cours des deux dernières semaines, c'est probablement le joueur avec lequel j'ai le plus parlé.

"Je lui ai dit dès le premier jour qu'il était un joueur très important, qu'il était probablement le seul à pouvoir jouer en tant qu'attaquant dos au but et face au but. Et comme je l'ai dit, son professionnalisme et son éthique de travail sont tout simplement incroyables.

"Je lui ai dit que je voulais désespérément qu'il reste et qu'il reste jusqu'à la fin de la saison, et il le sait. Il sait à quel point je l'estime et à quel point je le respecte."

Donny van de Beek est un autre qui a lutté pour obtenir des minutes. Un cas sur lequel Rangnick s'est également exprimé : "Il suffit de travailler dur. Jusqu'à présent, d'après ce que j'ai appris à connaître de lui, il a une excellente mentalité.

"Il travaille dur à chaque séance d'entraînement. C'est un joueur d'équipe de bout en bout. Il y aura des matchs où il aura l'occasion de jouer, j'en suis sûr.

"J'ai eu une longue conversation avec lui la semaine dernière à ce sujet et, bien sûr, c'est difficile pour lui en ce moment parce qu'il veut aussi jouer pour l'équipe nationale néerlandaise, il veut se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar et pour cela, il a besoin de temps de jeu ici.

"Mais je crois toujours que nous devrions le garder, et qu'il devrait rester ici, certainement jusqu'à la fin de cette saison et essayer d'obtenir autant de temps de jeu que possible."

Pour sa première sortie en 2022, United accueillera les Wolves lundi.