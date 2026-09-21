L'arbitre Ortiz Arias, qui a dirigé le derby de Madrid entre l'Atlético et son hôte le Real, s'expose à une sanction de suspension et à une mise à l'écart de la direction des rencontres.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a indiqué qu'Ortiz Arias avait offert, sur la pelouse du Metropolitano, l'une des prestations arbitrales les plus mémorables.

Et de poursuivre : « 4 erreurs graves et deux interventions de l'assistance vidéo à l'arbitrage, avec deux autres situations non encore traitées ».

Selon les informations recueillies par « le dossier de l'assistance vidéo à l'arbitrage », la sanction est déjà sur la table : la suspension de l'arbitre pour deux journées au minimum.

La première erreur est survenue sur le tacle de Cristian Romero, joueur de l'Atlético Madrid, sur Jude Bellingham.

Archivo VAR a souligné : « Ortiz Arias, dans un cas de confusion sur l'identité du joueur comme on n'en voit pas tous les jours, a brandi le carton jaune au visage de Bellingham, alors que l'auteur de la faute était le défenseur argentin ».

L'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue, l'arbitre s'est dirigé vers l'écran de révision, et c'est là qu'est venu le point sujet à discussion : il a corrigé le carton et l'a brandi au visage de Romero. Il faudra attendre ce que dira le comité technique des arbitres au sujet de la manière dont l'assistance vidéo à l'arbitrage a géré la question de la confusion sur l'identité du joueur.

Quant à la deuxième erreur, elle a été bien plus grave, et celle-ci ne souffre aucune discussion ni aucune interprétation : l'intervention de Kang-in Lee sur Fede Valverde, où le joueur est entré avec la pointe de sa chaussure sur la cheville du joueur du Real Madrid, une situation qui justifie clairement l'exclusion directe.

Ortiz Arias se trouvait à quelques mètres seulement de la scène, mais il n'a brandi aucun carton, pas même le jaune, et c'est là que la gravité de la chose redouble, car l'assistance vidéo à l'arbitrage n'est pas intervenue non plus.

Aucune excuse ne tient face à cette situation : dire que le Real Madrid a rapidement repris le jeu n'y change rien, car l'arbitre est tenu d'arrêter le jeu, d'autant plus que Valverde protestait sur l'action juste devant lui. Il s'agit d'une exclusion non sifflée à deux étapes : d'abord par l'arbitre, puis par l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Quant à la troisième erreur, elle s'est au moins soldée par une décision correcte, même si la correction est arrivée tardivement : le penalty accordé contre Dean Huijsen en faveur de Giuliano Simeone.

Dès lors que le penalty est accordé dans ce cas, le carton rouge lui est indissociable, car il n'y a aucune possibilité d'affirmer l'existence d'une lutte pour le ballon.

Ortiz Arias n'a brandi que le carton jaune, et il a fallu l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage et son renvoi vers l'écran de révision pour qu'il exclue le défenseur central.

Et il y a une quatrième erreur, apparue ce matin, après la publication d'une image prise depuis les tribunes : un penalty en faveur du Real Madrid pour une main de Pubill après une frappe de Kylian Mbappé, une action qui n'a été rediffusée à aucun moment durant le match.

Archivo VAR a affirmé : « Soyons clairs sur ce point, par souci d'équité : c'est regrettable pour Ortiz Arias, car bien qu'il ne soit pas un arbitre international, il possède une carrière professionnelle largement respectable, et c'était là sa grande occasion, mais le problème est qu'il l'a gâchée par ses propres décisions ».

Et d'insister : « Il aurait pu mettre fin dès le début au jeu dangereux imposé par l'Atlético dès la première minute, mais il a choisi de ne pas le faire, encore et encore. Le match était entre ses mains et il avait la latitude de le lire, mais il l'a délibérément mal lu. Il a eu sa chance, mais il ne l'a pas saisie, et il est difficile qu'il en obtienne une semblable à nouveau ».

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