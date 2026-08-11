Memphis Depay quitte immédiatement les Corinthians

Memphis Depay et les Corinthians se séparent avec effet immédiat, a annoncé le club brésilien. Plus tôt, il semblait encore que le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe des Pays-Bas allait prolonger son contrat arrivant à échéance, mais cela ne se fera donc pas.

« Corinthians a décidé de ne pas prolonger le contrat du joueur Memphis Depay », peut-on lire dans le communiqué officiel du club. « Cette décision a été prise uniquement et exclusivement dans l’intérêt de la santé financière de notre institution, qui exige un équilibre strict et un sens des responsabilités dans la gestion des ressources disponibles. »

La raison de ce départ semble donc être avant tout d’ordre financier. Ces derniers temps, Memphis s’était déjà retrouvé à plusieurs reprises en conflit avec son employeur en raison de paiements en retard. Il avait pourtant l’intention de prolonger son contrat, à condition que ses exigences strictes soient satisfaites. Les Corinthians ont désormais décidé de ne pas aller dans ce sens.

« Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude au joueur Memphis Depay et à l’ensemble de son équipe, qui ont œuvré depuis le début des négociations pour parvenir au meilleur accord possible », peut-on encore lire.

« La direction reconnaît et apprécie également les efforts inlassables de tous les départements, qui ont travaillé pour rendre possible la poursuite de l’aventure du joueur. Face aux obligations financières actuelles et futures des Corinthians, il était clair que la conclusion d’un nouvel engagement d’une telle ampleur ne serait pas compatible, à ce moment, avec l’équilibre financier que nous devons préserver afin de garantir la pérennité du club. »

Pour de plus amples explications, les Corinthians organiseront une conférence de presse dans les prochains jours, en présence du président Osmar Stabile. On ne sait pas où Memphis poursuivra sa carrière.