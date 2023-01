Memphis Depay et le Barça, le bras de fer surprise !

Memphis Depay ne s'est pas présenté à l'entraînement mercredi dans le but de forcer un transfert à l'Atletico Madrid.

Selon de nombreuses sources fiables, Depay ne s'est pas présenté à la séance d'entraînement de mercredi dans le but de forcer un transfert hors du club ce mois-ci.

Depay est désespéré, voulant quitter le FC Barcelone ce mois-ci, ayant à peine joué pour le club au cours des 18 derniers mois.

Son contrat expire à la fin de la saison et il estime qu'il devrait être autorisé à partir ce mois-ci sans trop d'histoires.

L'Atletico Madrid a été en pourparlers pour signer Depay en remplacement de Joao Felix, qu'ils ont prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison.

Cependant, Barcelone aurait traîné les pieds et exigé une somme de 7 millions d'euros pour ses services, ce que l'Atletico ne voulait pas payer.

En conséquence, Depay aurait tenté de forcer les choses en refusant de s'entraîner.

Cette tentative a peut-être porté ses fruits puisque Fabrizio Romano a rapporté mercredi après-midi que le FC Barcelone et l'Atletico s'étaient mis d'accord sur une somme de 3 millions d'euros et que le transfert était imminent.

Depay a signé pour Barcelone sur un transfert gratuit de Lyon à l'été 2021, signant un contrat de deux ans.

Cependant, il a connu des moments difficiles au Camp Nou et n'a jamais réussi à se faire une place dans l'équipe première.

Il était disponible à la vente l'été dernier et était en négociations avec la Juventus. Cependant, ses exigences salariales excessives ont fait échouer le transfert.

Depay est maintenant d'autant plus désespéré de partir qu'il n'a débuté que deux matchs cette saison et a participé à 203 minutes d'action. Il n'a marqué qu'un seul but.

Le joueur de 28 ans a également été lié à l'Inter Milan en janvier.