"Meilleur qu'Erling Haaland" - Victor Osimhen peut-il remplacer Lionel Messi au PSG ?

Victor Osimhen est "meilleur qu'Erling Haaland" et pourrait devenir le successeur de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, affirme son représentant.

L'attaquant international nigérian a vu sa cote grimper en flèche en 2022-23, ses 25 buts avec Naples, leader de la Serie A, lui permettant de devenir l'un des talents les plus recherchés du football mondial. Les géants de la Premier League, Manchester United et Chelsea, ont été fortement associés à Osimhen, tandis que le PSG pourrait bientôt être à la recherche d'un autre attaquant, Messi, sept fois Ballon d'Or, arrivant au terme de son contrat et se retrouvant libre de tout engagement.

Osimhen ne serait pas dépaysé au Parc des Princes, affirme l'un des agents qui a aidé à négocier son transfert de Lille vers l'Italie en 2020, sa forme étant considérée comme le meilleur numéro 9 de la planète. Andrea D'Amico a déclaré à Radio24 : "En ce moment, Osimhen est le meilleur attaquant du monde. Oui, il est même meilleur que Haaland. Il ne manquera certainement pas d'options, surtout en Angleterre et au Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre un joueur important en attaque. À mon avis, Messi ira à Miami. Mais ce n'est que mon avis."

Messi a été associé à un transfert estival en MLS, mais les spéculations vont bon train sur un éventuel retour de l'Argentin à Barcelone ou sur un transfert pour rejoindre son éternel rival Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire.

Osimhen est susceptible de figurer sur le radar de recrutement du PSG, mais pour l'instant, le joueur de 24 ans se concentre sur l'aide à apporter au Napoli pour qu'il remporte son premier titre de Serie A depuis l'époque de Diego Maradona, tout en poursuivant sa quête d'une gloire européenne en Ligue des champions.