Comme le rapporte le journal Bild, Mohamed Ali Zoma a suscité l’intérêt de nombreux clubs. Les clubs de première division française RC Lens et Paris FC sont cités. Mais d’autres clubs auraient également jeté leur dévolu sur le joueur de 22 ans.

Le club réclame toutefois une somme considérable pour Zoma. « Je ne veux même pas commencer à y réfléchir, je veux garder le joueur. Les autres savent certainement aussi qu’il n’est pas un joueur bon marché », a déclaré le directeur sportif Joti Chatzialexiou après la victoire 3-0 contre le Dynamo Dresde le week-end dernier, lors de laquelle le phénomène a inscrit les trois buts de Nuremberg. Le président du conseil de surveillance Peter Meier avait auparavant évoqué au moins 20 millions d’euros comme indemnité de transfert.

Cependant, les Moyens-Franconiens ne dépendent pas de recettes élevées, ce qui donne aussi à l’entraîneur Miroslav Klose l’espoir de voir Zoma rester. « On sait à quelle vitesse les choses peuvent aller dans le football, mais je ne m’en occupe absolument pas. Je sais qu’il se sent très bien ici. Je n’ai pas le sentiment qu’il veuille aller ailleurs », a-t-il expliqué.

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Le FCN a notamment encaissé ces dernières années pour Stefanos Tzimas (26,5 millions d’euros), Can Uzun (13 millions d’euros), Casper Jander (12 millions d’euros) ou Nathaniel Brown (11,75 millions d’euros). Ce dernier a rapporté encore davantage d’argent dans les caisses cet été grâce à sa signature au Bayern Munich pour environ 50 millions d’euros, en raison d’un pourcentage à la revente.

Nuremberg n’avait recruté Zoma qu’au cours de l’année passée en provenance du club italien de troisième division UC AlbinoLeffe. Selon certaines informations, l’indemnité de transfert s’élevait à 1,5 million d’euros, ce qui signifie que le club pourrait se réjouir d’un énorme bénéfice sur transfert en cas de vente.

Zoma, originaire de Merate - une commune de la province de Lecco dans la région italienne de Lombardie - et qui a aussi des racines en Côte d’Ivoire, figurait samedi dans le onze de départ pour le prestigieux derby de Franconie contre Greuther Fürth.

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