Après des années de critiques concernant son manque flagrant d’apport défensif, Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, aurait enfin pris conscience que son équipe avait besoin de lui dans ce domaine.

Interrogé par son petit frère Ethan — dans une série de questions posées par plusieurs membres de sa famille et publiée dans Le Parisien — il a dû admettre : « J’ai une petite question : est-ce que tu comptes un jour défendre ou presser ? »

L’attaquant du Real Madrid a admis qu’il devait « se mettre à niveau » et a promis de s’appliquer durant la Coupe du monde.

« On en parle souvent, car Ethan défend beaucoup, bien plus que moi, a reconnu Mbappé. Mais c’est bon que l’on insiste là-dessus. »

Il a ajouté : « On m’a toujours mis la pression, et je pense que je dois élever mon niveau de jeu. C’est important pour les équipes, et je pense que je dois le faire. Tout doit commencer avec cette Coupe du monde, car nous voulons la remporter. Je suis prêt à tout donner, car je veux gagner à tout prix. »

Interrogé sur son avenir, le capitaine des Bleus a également évoqué, au cours de cet entretien, une possible carrière politique, notamment à la fonction de président de la République.

Interrogé sur un éventuel avenir politique, notamment à l’Élysée, l’attaquant a coupé court : « Président de la République ? Beaucoup me le suggèrent, mais ce n’est pas dans mes projets… On me déteste déjà assez comme ça. »