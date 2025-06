Mbappé peut oublier le Ballon d'Or, la terrible révélation

Kylian Mbappé s'est vu reprocher qu'il n'était « pas du même niveau que Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé », malgré ses 43 buts inscrits cette saison.

Le capitaine de l'équipe de France a quitté le PSG pour le Real Madrid l'été dernier et a remporté le Soulier d'Or européen lors de sa première saison en Liga, mais son équipe a terminé la saison sans aucun trophée.

Dembélé et Yamal ont quant à eux brillé respectivement au PSG et à Barcelone, le consultant RMC Jérôme Rothen affirmant que les deux hommes sont dans une catégorie différente de celle de Mbappé et mènent la course au Ballon d'Or.

Mbappé loin du Ballon d'Or

L'ancien milieu de terrain du PSG devenu consultant, Jérôme Rothen, a déclaré à RMC Sport : « Mbappé ne mérite pas d'être dans la course au Ballon d'Or. Aujourd'hui, il n'est pas du même niveau que Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé. Nous savons tous parfaitement que Mbappé ne mérite pas d'y être. »

L'article continue ci-dessous

Dembélé a brillé lors de la victoire du PSG en Ligue des champions, inscrivant huit buts dans la compétition et 30 sur l'ensemble de la saison. Yamal a également continué à impressionner Barcelone, le joueur de 17 ans ayant inscrit 18 buts et délivré 25 passes décisives en 55 apparitions.

Mbappé espère renforcer ses chances de Ballon d'Or lors de la Coupe du Monde des Clubs ce mois-ci, où le Real Madrid affrontera initialement Al-Hilal, Pachuca et le RB Salzbourg en phase de groupes.