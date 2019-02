Mbappé, Perrin…Les réactions après ASSE-PSG (0-1)

Grâce à un but somptueux de Kylian Mbappé, le PSG a dominé l'ASSE dimanche soir au Chaudron. Découvrez les principales réactions d'après-match.

Cinq jours après son brillant succès contre Manchester United en Ligue des Champions, le PSG était de sortie en championnat ce dimanche. Sur le terrain de Saint-Etienne et en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l'équipe de Thomas Tuchel a été bien moins convaincante cette fois-ci. Mais, elle a pu s'en remettre à Kylian Mbappé pour la tirer de ce mauvais pas. Le champion du monde a débloqué la situation sur un but exceptionnel. Après la rencontre, ce dernier a fait part de sa satisfaction par rapport à ce geste réussie, mais aussi par rapport aux points récoltés par son équipe. Côté stéphanois, tout en se félicitant du visage affiché, on a ruminé ce scénario frustrant et cette 3e défaite consécutive concédée.

Loic Perrin (défenseur de l'ASSE) : "On est déçu. On a eu des situations, il n'y en a pas eu énormément non plus, mais il dans ce cas il faut faire la différence. Tactiquement je pense qu'on a été pas mal. On savait qu'on allait pas avoir des millions d'occasions, ça se joue à des petits détails comme souvent dans les grands matches, contre les grandes équipes. On n'a pas du tout à rougir, personne ne nous voyait gagner ce soir. La logique est respectée même si on n'est pas passé très loin".

Kylian Mbappe (attaquant du PSG) : J'ai essayé le premier, je l'ai envoyé en haut. Quand on persévère, ca paye. Et il me l'a bien donné, au bon tempo. Et je l'ai joué à l'instinct (...) On a joué contre une bonne équipe. Ils jouent avec le coeur, et essayer de jouer au ballon quand même. Pas beaucoup d'équipes gagneront ici. On est contents. C'est bien, il faut continuer. Il faut viser le plus haut possible. Les stats c'est bien, mais le collectif c'est mieux. Des trophées individuels, j'en ai D2J0 pas mal, mais il n'y en aura jamais assez".

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Stade Geoffrey Guichard