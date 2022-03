Mbappé ou Haaland, c’est qui le plus fort ? Wenger se mouille

Appelés à marquer leur époque, Kylian Mbappé (23 ans) et Erling Haaland (21 ans) risquent d’être souvent comparés lors des années à venir. Toutes proportions gardées, on pourrait même dire qu’ils risquent de vivre ce qu’ont vécu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors des dernières années.

26 et 23 buts pour Mbappé et Haaland cette saison

Pour cela, il faudra confirmer sur la durée comme les deux "GOAT" l’ont fait avant eux. Cette saison, l’attaquant du PSG et celui de Dortmund sont dans leurs standards, avec déjà 26 et 23 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Avec moins de matchs joués pour le Norvégien (21 matchs), qui a souvent été blessé, que le Français (36 matchs).

Mais une question se pose, alors que les deux joueurs seront ardemment courtisés cet été, notamment en Espagne : c’est qui le plus fort ? Interrogé à ce sujet sur BeIN Sports, Arsène Wenger n’a pas botté en touche, et il s’est mouillé.

"Quand on voit le nombre de buts marqués à seulement 23 ans…"

"Nous avons vu, encore contre le Real Madrid, Kylian Mbappé en ce moment est inarrêtable. En ce moment, il est devant Erling Haaland. Quand on voit le nombre de buts qu'il a marqué, ou ce qu'il a gagné à seulement 23 ans, c'est exceptionnel", a estimé l’ancien coach d’Arsenal.

"Ce n'est pas seulement sa vitesse. Il a de l'imagination, de l'intelligence, une bonne qualité technique, un timing dans ses courses, une analyse du jeu. C'est un esprit libre. Il est exceptionnel", a conclu celui qui occupe actuellement le poste de directeur du développement mondial du football à la FIFA.