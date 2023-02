Mbappé, Haaland, Rashford... Quels sont les attaquants les plus décisifs en 2023 ?

Quels sont les attaquants qui brillent le plus dans les cinq grands championnats européens en 2023 ? GOAL vous donne la réponse.

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux attaquants qui vampirisent l'attention des médias et des supporters.

Les deux joueurs empilent les buts depuis le début de la saison et affolent les compteurs, le premier avec le PSG en Ligue 1 et le second avec Manchester City. Mais sont-ils pour autant les attaquants les plus décisifs depuis le début de l'année 2023 dans les cinq grands championnats européens ?

Un podium Osimhen, Ben Yedder, Rashford

La réponse est non ! En comptabilisant les buts et les passes décisives en Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League et Serie A, on s'aperçoit que le classement est dominé par Victor Osimhen.

Le joueur nigérian du Napoli a inscrit 9 buts en Serie A en 2023 (pour 1 passe décisive) et est donc le l'attaquant efficace (10 fois). Il devance Wissam Ben Yedder qui brille de mille feux avec l'AS Monaco en ce début d'année : le Français a été décisif neuf fois avec 7 buts et 2 passes décisives.

Le podium est complété par Marcus Rashford déjà auteur de 8 buts en 2023 en Premier League (sans délivrer la moindre passe décisive).

Haaland, Balogun et Alexis Sanchez performants

Erling Haaland n'est pas très loin de ce trio de tête puisque le Norvégien a marqué cinq buts et délivré une passe décisive avec Manchester City en Premier League. Il fait mieux qu'Harry Kane, qui a scoré quatre fois et délivré une passe décisive pour Tottenham.

Folarin Balogun, attaquant du Stade de Reims, fait aussi bien que Kane avec 5 buts en Ligue 1 en 2023 (pour 0 passe décisive) tout comme Alexis Sanchez avec l'OM (4 buts et une passe décisive).

Mbappé et Lewandowski pas encore à la fête en 2023

En revanche, la star de la Ligue 1, Kylian Mbappé est à la traine puisqu'il se contente de deux petits buts avec le PSG en Ligue 1 (et 0 passe décisive). Précisions toutefois que Mbappé a manqué deux journées de Ligue 1 en 2023 en raison d'une blessure plus une autre car il était en vacances après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ses compères de l'attaque parisiens font mieux : 4 buts pour Lionel Messi et 2 buts et 1 passe décisive pour Neymar.

Concernant les autres attaquants vedettes du football, Robert Lewandowski n'a été décisif que deux fois en Liga en 2023 (1 but et 1 passe décisive) payant sa suspension de trois matches avec le Barça en janvier tandis que Karim Benzema est plus en verve avec 4 buts et 2 passes décisives pour le Real Madrid dans le championnat espagnol.