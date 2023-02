Manchester United : Les records de Wayne Rooney et de Cristiano Ronaldo que peut battre Marcus Rashford cette saison

Marcus Rashford, qui ne cesse de marquer, a désormais dans le viseur des records de Wayne Rooney et de Cristiano Ronaldo.

Ce dimanche 19 février 2023, Manchester United a battu Leicester sur le score de 3 buts à 0. Avec ce succès, Manchester United compte 49 points et reste plus que jamais un candidat au titre avec Arsenal (54 points) et Manchester City (52 points.

Rashford en feu depuis qu'il est revenu de la Coupe du monde

Le succès des Red Devils sur les Foxes portent la marque de Marcus Rashford, auteur de deux des trois buts de son équipe.

Un Marcus Rashford qui réalise la meilleure saison de sa carrière avec les Mancuniens comme le prouvent les statistiques.

Grâce à son doublé, Marcus Rashford a marqué son 24e but de la saison, toutes compétitions confondues. C'est son plus haut total avec le club mancunien lors d'une seule et même saison.

Marcus Rashford est d'ailleurs totalement transfiguré depuis qu'il est revenu de la Coupe du monde 2022. L'attaquant a parfaitement digéré l'élimination des Three Lions en quart de finale contre la France puisqu'il a marqué 16 de ses 24 buts cette saison depuis la fin du Mondial au Qatar. Et ce total de 16 buts a été atteint en seulement 17 matches !

Rashford a Rooney et Ronaldo dans le viseur

L'attaquant anglais pourrait même s'offrir des records appartenant à Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo s'ils continuent à empiler les buts d'ici la fin de saison. Et tout ce se jouera à Old Trafford.

En effet, en marquant à deux reprises face à Leicester, à Old Trafford, Marcus Rashford est sur une série de sept matches consécutifs avec au moins un but à domicile en Premier League. Et dans l'histoire de Manchester United, seuls deux joueurs ont fait mieux dans le « Théâtre des rêves » : Wayne Rooney (8 matches de suite avec au moins un but à Old Trafford entre décembre 2009 et mars 2010) et Cristiano Ronaldo (10 entre mars et novembre 2008).

Lors des prochains rendez-vous de MU à domicile en Premier League, les Red Devils affronteront Southampton (11 mars), Everton (8 avril), Chelsea (22 avril) et Aston Villa (29 avril). C'est face aux Blues que Rashford pourrait égaler CR7 puis face aux Villans qu'il pourrait le déposséder de son record.

S'il parvient à réaliser cet exploit, Marcus Rashord deviendra le buteur le plus prolifique à Old Trafford, toutes compétitions confondues, depuis Wayne Rooney en 2011-2012.

Pour le moment, Marcus Rashord a marqué 17 buts à Old Trafford depuis le début de la saison (11 en Premier League, 1 en FA Cup, 4 en League Cup et 1 en Ligue des champions) tandis que Rooney avait scoré 19 fois devant son public il y a onze ans.